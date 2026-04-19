Perussuomalaisten kansanedustajan Joakim Vigeliuksen mukaan poliitikkojen ei pidä sanella suomalaisten syömistä, vaan ruokavalinnat kuuluvat yksilön vapauden piiriin.
29-vuotias perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Joakim Vigelius on ravistellut kansaa kasvisruokaan ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvillä kommenteillaan.
Vigelius sanoi Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina kuitenkin, että ei näe syömistä ideologisena kysymyksenä. Hänen mukaansa se on itse asiassa "viimeinen asia, mikä kuuluu politikoille tai päättäjille".
Näin siitä huolimatta, että tutkimusten mukaan lihansyöjät voisivat vähentää ilmastokuormitusta siirtymällä kasvispainotteisempaan ruokavalioon.
– Kannustan jokaista ihmistä ja yksilöä tekemään ihan itse omat valintaansa sen suhteen, haluaako pelastaa maapallon omilla aamiaisvalinnoillaan, Vigelius kommentoi.
– Mutta itse ajattelen, että kun poliitikko tulee vierelle ja sanoo, mitä saat syödä, se on aika vastenmielistä. Se muistuttaa minua enemmän Pohjois-Koreasta ja totalitaarisista järjestelmistä kuin suomalaisesta avoimesta demokratiasta ja vapaasta yhteiskunnasta.
Vigelius sanoo itse nauttivansa aamiaiseksi aamu-unisena yleensä vain kupin kahvia.
– Monesti jäävät paahtoleivät syömättä, mutta jos eletään nyt sunnuntaiaamussa, silloin saatan laittaa leivät paahtimeen.
Lue myös: Huomenta Suomessa sunnuntaina erikoislähetys: Eturivin poliitikot paljastavat salaiset reseptinsä
Opettajahaaveet vaihtuivat politiikkaan
Vigelius tuli politiikkaan nuorena. Hän kertoo oman yhteiskunnallinen ajattelunsa alkaneen jo lukiossa.