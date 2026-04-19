Perussuomalaisten Vigelius ei halua puuttua ihmisten ruokavalintoihin – "Muistuttaa minua enemmän Pohjois-Koreasta"

9:14 Paahtoleipää ja politiikkaa – kuka on Joakim Vigelius?

Julkaistu 19.04.2026 22:36

Perussuomalaisten kansanedustajan Joakim Vigeliuksen mukaan poliitikkojen ei pidä sanella suomalaisten syömistä, vaan ruokavalinnat kuuluvat yksilön vapauden piiriin. 29-vuotias perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Joakim Vigelius on ravistellut kansaa kasvisruokaan ja sukupuolten moninaisuuteen liittyvillä kommenteillaan. Vigelius sanoi Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina kuitenkin, että ei näe syömistä ideologisena kysymyksenä. Hänen mukaansa se on itse asiassa "viimeinen asia, mikä kuuluu politikoille tai päättäjille". Näin siitä huolimatta, että tutkimusten mukaan lihansyöjät voisivat vähentää ilmastokuormitusta siirtymällä kasvispainotteisempaan ruokavalioon. – Kannustan jokaista ihmistä ja yksilöä tekemään ihan itse omat valintaansa sen suhteen, haluaako pelastaa maapallon omilla aamiaisvalinnoillaan, Vigelius kommentoi. – Mutta itse ajattelen, että kun poliitikko tulee vierelle ja sanoo, mitä saat syödä, se on aika vastenmielistä. Se muistuttaa minua enemmän Pohjois-Koreasta ja totalitaarisista järjestelmistä kuin suomalaisesta avoimesta demokratiasta ja vapaasta yhteiskunnasta. Vigelius sanoo itse nauttivansa aamiaiseksi aamu-unisena yleensä vain kupin kahvia. – Monesti jäävät paahtoleivät syömättä, mutta jos eletään nyt sunnuntaiaamussa, silloin saatan laittaa leivät paahtimeen. Lue myös: Huomenta Suomessa sunnuntaina erikoislähetys: Eturivin poliitikot paljastavat salaiset reseptinsä Opettajahaaveet vaihtuivat politiikkaan Vigelius tuli politiikkaan nuorena. Hän kertoo oman yhteiskunnallinen ajattelunsa alkaneen jo lukiossa.

Haaveena oli tuossa vaiheessa historian opettajan ammatti. Politiikka vei kuitenkin mennessään.

– Mitä enemmän politiikan maailmaan ja yhteiskunnalliseen ajatteluun on päässyt sisälle, sitä enemmän on alkanut kiinnostaa se, että täällä oikeasti tehdään arvovalintoja verorahojen käytöstä, kuluttamista ja liikkumisen rajoittamisesta ja siitä mitä ihmiset syövät.

– Se on lainsäätäjien tehtävä ja ajattelen, että haluan olla itse edistämässä sellaista yhteiskunnallista muutosta, johon perussuomalaiset on puolueena omasta arvomaailmastani käsin paras puolue.

Vaiettu aihe

Vigeliuksen mukaan perussuomalaisille tärkeästä maahanmuuttopolitiikasta ei ole uskallettu puhua Suomessa suoraan vielä kovinkaan pitkään.

–Joskus on tilanteita, että ihminen pitää poistaa maasta, koska hän ei sovellu suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja esimerkiksi täällä hallituskaudella on tehty kireintä maahanmuuttopolitiikkaa ehkä 30 vuoteen, Vigelius arvioi.

Vigeliuksen mielestä Suomeen on päästetty "aika leväperäisesti" myös semmoisia ihmisiä, jotka eivät "oikeasti tee omaa osaansa yhteiskunnan hyväksi, eivät tuota verovaroja, saattavat olla työttöminä ja ovat pahimmillaan rikollisia".

– Ajattelen, että me emme voi Suomena olla loppusijoituspaikka maailman työttömille ja rikollisille, vaan meidän pitää uskaltaa vaatia enemmän ihmisiltä, jotka tähän maahan tulevat.

– Näen, että Suomi ei nouse sillä, että me tarjoamme kaikille kaikkea, vaan meidän pitää myös uskaltaa vaatia.