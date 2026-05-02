Essi Miettinen alkoi kuusi vuotta sitten tarkemmin selvittää taustaansa, ja löysi 36 sisarusta. Hänen mielestään ihmisellä on aina oikeus tietää perimänsä, vaikka se on tullut monelle lahjasolulapselle mahdolliseksi vasta nyt.
Essi Miettiselle kerrottiin totuus jo hyvin pienenä: hän on saanut alkunsa lahjasoluista.
– 1990-luvulla vielä oli yleinen käytäntö, ja jopa suositeltiin, että ei kerrota lapselle tästä. Olen kiitollinen vanhemmilleni, että he ajattelivat yleisestä keskustelusta huolimatta, että se tieto kuuluu minulle.
Vuosien ajan lahjasoluilla alkunsa saaneilla ei ole ollut keinoja selvittää perimäänsä, sillä heillä ei ole ollut oikeutta saada lahjoittajan tietoja.
Sitten kuvioon astuivat kuluttajille tarjottavat geenitestit.
– Kuusi vuotta sitten päädyin tekemään DNA-testin, jonka seurauksena minulla on nyt 36 lahjasolusisarusta.
Nyt lakimuutoksen jälkeen syntyneet suomalaiset pääsevät soveltamaan lakia käytännössä, eikä välttämättä tarvitse turvautua ulkopuolisiin geenitesteihin.
Lakimuutos herätti keskustelua lahjoittajien yksityisyydensuojasta ja lahjoittamishalukkuudesta.
Miettisen mielestä lahjasolutaustaiselle kyse on kuitenkin inhimillisestä oikeudesta.
– Ihmisellä on ihmisoikeudellinen perusta saada tietää se oma alkuperänsä, koska se on osa ihmisen identiteettiä, ja sitä ei tavallaan voida kieltää.
Laki takaa lahjasoluilla alkuunsa saaneille oikeuden tietää alkuperänsä.
Haastattelussa Simpukka ry:n erityisasiantuntija Jenni Huhtala ja lahjasoluhoidolla alkunsa saanut Essi Miettinen.
Salaisuutta ei voi kukaan pakottaa kertomaan
Miettinen muistuttaa, että lakimuutoksesta huolimatta ei ole varmaa, että kaikki saisivat tietää taustaansa.
Jos vanhemmat tai kukaan muu ei kerro lapselle, miten hän on saanut alkunsa, voi asia edelleen pysyä salassa koko elämän ajan.
Hän itse on saanut alkunsa ennen vuotta 2007, eli hänellä ei myöskään olisi oikeutta pyytää lahjoittajan tietoja.
Monet Miettisen omista sisaruksista ovat saaneet tietää asiasta vasta aikuisena tai DNA-testin tehtyään.
– Aika säännönmukaisesti se on ollut kriisin paikka.
– Siinä joutuu kohtaamaan sen, että vanhemmat ovat salanneet jotain niin isoa osaa sinusta – on joutunut miettimään luottamusta omiin vanhempiin, kun on rakentanut minuutensa vähän kuin valheen päälle.
– Olen törmännyt sekä tutkimuksessa että mediassa sellaiseen ajatukseen, että luovuttaja ja vanhemmat voisivat määritellä lahjasolutaustaisen puolesta, ketkä ihmiset tämä voi ja saa kokea itselleen merkityksellisiksi.
Tähän liittyy keskustelu siitä, keitä saa kutsua isäksi, äidiksi ja sisaruksiksi.
– Lahjasolutaustaisen sosiaalisia suhteita ja niiden merkitystä tälle itselleen määritetään ulkopuolelta ja jopa kielletään, joka taas tuottaa häpeän tunteita ja jopa kokemusta epäinhimillistämisestä.
Hän kokee, että lahjasolutaustaiselle koituu oman identiteetin rakentamisen vaikeudesta sellaista psyykkistä haittaa, mihin anonymiteetin puute ei ole verrattavissa.
– Lahjoittaja on myös ollut luovuttamisprosessin aikaan aikuinen ihminen, jonka voi olettaa ymmärtävän tekojensa seuraukset ja punnitsevan niitä, Miettinen sanoo.
Ei yhteyttä lahjoittajaan
DNA-testillä selvisi myös Miettisen ja hänen 36 sisaruksensa sukusolulahjoittajan henkilöllisyys, mutta he eivät ole olleet tekemisissä.
Miettisen mukaan lahjoittajalla on ollut mahdollisuus ottaa yhteyttä, mutta tämä ei ole sitä tehnyt.
– Suoraan sanottuna tällä on kyllä aika isoja vaikutuksia minuun henkisesti ja psyykkisesti.
– Vaikka en missään nimessä etsi mitään korvaavaa vanhempaa – minulla on ihanat, rakastavat vanhemmat – silti se yhteys tuntuu niin vahvalta, että se, ettei meihin ei haluta olla yhteydessä, tuntuu kuin meitä ei haluttaisi tunnustaa ihmisinä – tuntevina, ajattelevina ihmisinä.
