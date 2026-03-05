Ydinpäättäjät tekivät pandemian aikana valtavia ratkaisuja. Kansanedustaja Krista Kiuru seisoo edelleen niiden takana.

Uudenmaan sulku, etäopetus, eristetyt vanhukset ja kaupan päälle vielä koronapäättäjien julkinen nokittelu. Pandemia-aikana tehtiin kiistanalaisia ratkaisuja, jotka puhuttavat edelleen.

Korona-aika oli monella tapaa vahingollista, mutta kun tehtyjä linjauksia tarkastellaan jälkeenpäin, herää erityisesti yksi kysymys: Maksoivatko nuoret kaikkein kovimman hinnan?

THL:n pääjohtaja Mika Salminen totesi keskiviikkona MTV:lle, että esimerkiksi juuri koulujen sulkutoimista oli ”älyttömän paljon haittaa nuorille ihmisille”.

– Joudumme tunnustamaan, että lasten ja nuorten sairastuminen infektioihin on tunnettu tosiasia. Lapset ja nuoret välittävät infektioita yhteiskunnassa ja sen tunnustaminen oli valitettavasti meidän tehtävämme niiden tartuntalukujen valossa, Kiuru vastaa.

Kiuru haluaa kuitenkin korostaa, että tarjolla oli myös paljon harrastuksia, mitä pystyi korona-aikana jatkamaan.

Entinen perhe- ja palveluministeri tekee myös rohkean linjauksen nuorten mielenterveyteen liittyen.

– Ei meillä ollut lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, jotka puhkesivat vasta korona-aikana. Tosiasiassa nämä mielenterveysongelmat olivat jo olemassa ja sen takia haettiin sitä hoitotakuuta koko porukalle.

Yllättävä paljastus

Yksi hämmentävä piirre korona-ajan päätöksenteossa oli asiantuntijoiden pieni rooli. Päättäjillä, kuten Kiurulla, oli sen sijaan voimakas rooli kansaa koskevissa ratkaisuissa.

Esimerkiksi moni THL:n asiantuntija koki jääneensä korona-aikana poliitikkojen jyräämäksi. Kiurun mukaan tämä ei kuitenkaan ole totuus.

– Minulle tuli silloin yllätyksenä, että THL käynnisti liikkumisvapauden rajoituksia koskevan vaatimuksen ja sille sitten tuli kannatusta. Itse ajattelin, että se olisi rajoitustoimena aivan liian kova.

