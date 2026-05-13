Tappara-tähti kasvattaa johtoa erän loppuun – MTV seuraa 7. finaalia

1:50 Tästä ei Tappara-tähti Joachim Blichfeld erehdy – nautiskelee erän loppuun 2–0.

Julkaistu 13.05.2026 17:45 (Päivitetty 15 minuuttia sitten )

Tuomas Hämäläinen, Tampere tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen

On aika jääkiekon SM-liigan seitsemännen loppuottelun: Tappara vastaan KooKoo. Voittaja juhlii Suomen mestaruutta. MTV Urheilu seuraa finaalin tapahtumia tässä artikkelissa. Tilanne: Tappara–KooKoo 2–0 (voitot 3–3) Seuranta: 1. erä Klo 19.08: Avauserä on pelattu. Se meni miltei totaalisesti Tapparan hallinnassa. KooKoo sai parin minuutin ajan periodin loppupuolella hetkellistä otetta ja Davidsson kilautti tolppaakin, mutta sitten iskivät isännät illan toisensa. Erätauolle siirrytään Tapparan 2–0-johdossa. Tapparan Heljanko torjui erän aikana tasan yhden laukauksen. KooKoon Randelin pysäytti 12 kutia. 19. min: MAALI! Live is Life soi jälleen Nokia Arenalla! Tappara 2–0-johtoon Blichfeldin kihautuksella maalin edestä! Benjamin Rautiainen ja Julius Mattila alustavat. 1:50 Tästä ei Tappara-tähti Joachim Blichfeld erehdy – nautiskelee erän loppuun 2–0. 17. min: KooKoo on saanut otetta ja peliä pyörimään huippupaikkansa jälkeenkin.

16. min: Kun edelliset huomiot on päässyt kirjaamaan, KooKoon Marcus Davidsson ampuu vaarallisesti maalin kulmalta, Heljanko torjuu ja kiekko kimpoaa yläriman kautta yli.

16. min: KooKoo on ollut täydellisesti köysissä. Tappara jatkaa vimmattua pyöritystään. Suurempia maalipaikkoja ei ole tosin hetkeen nähty.

13. min: Tapparan tahdein on iltaa tähän asti vahvasti tanssittu. KooKoolta vaaditaan isoa tasonnostoa, hyökkäyksiä joukkue ei ole kunnolla pystynyt vielä luomaan. Tappara-maalivahti Heljangolla ei ole vielä yhtään torjuntaa, KooKoon Randelin on tehnyt niitä jo 10!

9. min: "Ei ole kaukana 2–0", MTV Urheilun selostaja Sebastian Waheeb sanoittaa. Blichfeld pääsee yrittämään vaarallisesti aivan lähietäisyydeltä, mutta KooKoo-vahti Randelin torjuu.

8. min: Tappara myllyttää ylivoimansa jälkeen rajusti hyökkäyspäädyssä. KooKoo pinteessä.

7. min: KooKoo selvittää alivoiman.

5. min: KooKoon vaikeudet jatkuvat: Marcus Davidsson koukkii kaksiminuuttisen.

4. min: MAALI! Tapparan Ondrej Pavel karkaa Jesper Mattilan passista läpiajoon ja iskee limpun kylmänviileästi yläkulmaan! Tappara-fanit huutavat täyttä kurkkua: 1–0.

2:02 Tappara johtoon ensiminuuteilla: Ondrej Pavel kylmänviileästi läpiajosta.

Maali on tshekkihyökkääjä Pavelille pudotuspelien ensimmäinen.

2. min: KooKoo iskee pitkää kiekkoa. Ei vielä kuitenkaan vaaratilanteita kummallakaan maalilla.

2. min: Fyysisiä otteita heti ensihetkillä. Fanit viheltelevät tuon tuosta mutta tuomariston pilliin ei vihellyksiä vielä kuulu.

1. min: Kiekko on jäässä ja homma käynnissä! Tapparan ja KooKoon fanit huutavat kilpaa. Ei voi liikaa alleviivata: meno on todella komeaa!

Klo 18.33: Mökki on ääriään myöten täynnä. Fanien huutojen desibelit kohoavat yli hallin katon rajan.

Klo 18.32: Pihlaja veti juuri Maamme-laulun kauniisti. Peli voi tuota pikaa alkaa!

Klo 18.29: KooKoo-päävalmentaja Jouko Myrrä kertoo puolestaan tärkeimmäksi viestiksi joukkueelleen pystyä pelaamaan omalla hyvällä tasolla, tarttua hetkeen ja nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Klo 18.27: Tulet leiskuvat jäällä ja meteli on infernaalinen pelaajien luistellessa askiin!

Klo 18.24: Tappara-päävalmentaja Rikard Grönborg kertoo MTV Urheilun haastattelussa tärkeimmäksi ohjeekseen pelaajille pelata peliä, ja tunteella. Tänään on hänen viimeinen iltansa kirvesrintojen penkin takana.

Klo 18.22: Nokia Arenan lehterit ovat jo aika lailla täynnä. Paikalla on yllin kyllin myös KooKoo-faneja. Tunnelmaa piisaa tänään graniitinvarmasti.

Klo 18.18: Tapparan tanskalaistähti Joachim Blichfeld kertoi maanantain finaalin jälkeen MTV Urheilulle, että päivä oli hänelle raskas, sillä perheen koira kuoli samana päivänä. SM-liigan runkosarjan pistepörssivoittaja halusi tehdä maalin koiran muistolle ja siinä myös onnistui iskettyään 1–1-tasoituksen 2–1-vierasvoitossa.

1:13 Joachim Blichfeldiltä sydäntäsärkevä paljastus: perheen koira kuoli finaalipäivänä.

Klo 18.09: Metsolankin roolista jatkaen MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi murjaisee, että joukkueissa ei saa olla "yhtään kahvikupin lipittelijää, joka on liian rento". Kaikkien on oltava samassa mielentilassa ja kunnioitettava pelaavia.

Klo 18.07: – Lähdetään vetää, Tapparan kakkosmaalivahti Juha Metsola herkuttelee MTV Urheilun Siim Liivikin ennakkohaastattelussa.

Fiilis päivän mittaan on Metsolan mukaan ollut hyvä. Veskari sanoo, että on luotettava siihen, että kun joukkue pelaa hyvin, tuloskin on varmasti hyvä.

Klo 18.00: Joukkueet ovat lämmittelemässä jäällä. Hallissa vielä runsaasti tilaa mutta myös puoli tuntia ensivihellykseen.

Klo 17.54: Pikaiset kertaukset: Tappara voitti runkosarjan, KooKoo yllätti käytännössä koko kiekko-Suomen runkosarjan kakkosena. Liki äärimmäisen tasaista on ollut finaaleissa tähän saakka.

Tapparalla Suomen mestaruuksia on plakkarissa jo 20. 2020-luvulla niitä on tullut kolme (2022, 2023, 2024). KooKoo jahtaa ensimmäistä mestaruuttaan eikä ole vielä ylipäätään SM-liigamitaleilla ollut.

Klo 17.49: Kummankin joukkueen kokoonpanoihin on rukattu hienoisia viilauksia edellisen koitoksen jälkeen. KooKoolla Ossi-Petteri Jaakola siirtyy ykkösketjun laidasta nelosvitjaan ja hänen paikkansa ottaa Veeti Miettinen. Santeri Sulku hyppää katsomosta kakkosen laitaan. Joona Riekkinen on nostettu seitsemänneksi puolustajaksi Gröndahlin ollessa sivussa.

Tapparalla Julius Mattila suuntaa nyt kakkosketjun keskelle, Aapeli Räsänen menee kolmosen sentteriksi.

Klo 17.46: KooKoolta puuttuu tänään jo pidempään poissa olleiden Ville Meskasen ja Jesper Ahlrothin ohella Ari Gröndahl. Puolustaja loukkaantui edellisessä finaalissa. Tapparalta on yhä sivussa Henrik Haapala.

Klo 17.44: Tervetuloa mukaan jännäri-illan seurantaan! Tapparan ja KooKoon finaalivoitot ovat tasan 3–3. Tänään toinen joukkueista ottaa neljännen kiinnityksen ja on sen myötä Suomen mestari. Kiekko putoaa Nokia Arenalla pelattavaksi kello 18.30.

Suora studiolähetys seitsemännestä finaalista käynnistyy MTV Katsomossa kello 18.

LIVE: Tappara–KooKoo 7. SM-liigafinaali | MTV Uutiset