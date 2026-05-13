Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ensimmäiset ketjukoostumukset selvisivät keskiviikkona, kun Leijonat harjoitteli ensi kertaa Sveitsissä. Ykköshyökkäysketjuun oli laitettu Aleksander Barkov, Teuvo Teräväinen ja Sakari Manninen, joka hassutteli MTV Urheilun haastattelussa omaa rooliaan.

Manninen on niittänyt menestystä maajoukkueessa viimeisinä vuosina. Vuonna 2019 tuli maailmanmestaruus ja vuonna 2022 toinen MM-kulta sekä olympiavoitto. Manninen oli talviolympialaisissa Leijonien paras pistemies. Nyt hän saa vierelleen NHL-tähdet Teuvo Teräväisen ja kahdesti peräkkäin Stanley Cupin voittaneen Aleksander Barkovin.

– Kyllä siinä on nautinto pelata. Paiskitaan kuitenkin kovasti hommia, sillä siellä on myös kova vastustaja vastassa, että ei sillä taidolla saa mitään, jos työmäärät eivät ole kohdillaan, Manninen sanaili.