Asian ytimessä -ohjelmassa vierailleen Mihail Hodorkovskin mukaan Suomen pitää olla valmis Venäjän temppuiluihin.
Maanpaossa elävä, entinen öljy-yhtiö Jukosin omistaja ja tiettävästi aikoinaan Venäjän rikkain mies, Mihail Hodorkovski kertoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin näkee Suomen tulevaisuudessakin yhtenä mahdollisena hybridisodan kohteista.
Hybridisota tarkoittaa ei-sotilaallista keinoa hyökätä toiseeen maahan. Nämä voivat olla esimerkiksi kyberhyökkäyksiä, vaalivaikuttamista, disinformaatiota tai turvapaikanhakijoiden tulva. Juuri sellaisen Venäjä järjesti Suomen päämenoksi itärajalle vuonna 2023, kun itärajalle saapui suuria määriä turvapaikanhakijoita Venäjältä käsin.
Suomen Natoon liittymisen jälkeen Venäjä on selvästi vahvistanut sotilasvoimaansa Suomen vastaisella rajallaan ja tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen.
– Suomen, kuten muiden Pohjois-Euroopan maiden, pitää olla tähän vakavasti valmis, Hodorkovski kertoo.
– Toisaalta minun on vaikea kuvitella, että Suomi oikeasti iloitsisi Venäjän hajoamisesta ja miljoonista pakolaisista, jotka lähtisivät kohti Venäjän–Suomen rajaa, hän jatkaa.
Hodorkovski on istunut Venäjällä myös vankilassa. Hän ei usko palaavansa maahan niin kauan kun Putin on vallassa.
Venäjä voi testata Suomea
Hodorkovski pitää epätodennäköisenä, että Putin haluaisi käyttää raakaa sotilasvoimaa Suomea kohtaan.