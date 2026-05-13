Hodorkovski on istunut Venäjällä myös vankilassa. Hän ei usko palaavansa maahan niin kauan kun Putin on vallassa.Lehtikuva

– Suomen, kuten muiden Pohjois-Euroopan maiden, pitää olla tähän vakavasti valmis, Hodorkovski kertoo. – Toisaalta minun on vaikea kuvitella, että Suomi oikeasti iloitsisi Venäjän hajoamisesta ja miljoonista pakolaisista, jotka lähtisivät kohti Venäjän–Suomen rajaa, hän jatkaa.

Suomen Natoon liittymisen jälkeen Venäjä on selvästi vahvistanut sotilasvoimaansa Suomen vastaisella rajallaan ja tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen.

Miten toimia, jos kerrostalossa syttyy tulipalo? Vältä vaaralliset virheet

Hän korostaa, että Suomen on nyt osoitettava toisaalta vahvaa yhteistoimintaa Euroopan kanssa ja toisaalta kestokykyä Venäjän erilaisia hybriditoimia kohtaan.