Ukraina kertoi jo aiemmin harkitsevansa asiantuntemuksensa tarjoamista Baltian suojaksi.
Ukraina aikoo lähettää Latviaan drooniasiantuntijoita auttamaan maan ilmatilan suojaamisessa. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Presidentti Zelenskyin mukaan Ukraina toivoo myös laajempaa drooniyhteistyötä Latvian kanssa.
Viikko sitten torstaina Kaksi reitiltään harhautunutta ukrainalaista droonia osui latvialaiseen öljyvarastoon Rezeknessä. Alue sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta.
Tapauksen jälkeen Latvian puolustusministeri Andris Spruds erosi tehtästään Latvian droonipuolustukselle esitetyn kritiikin jälkeen.
Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha kertoi tapauksen jälkeen, että droonit olivat harhautuneet Venäjän häirinnän seurauksena.
Ukraina lupasi tapahtuneen jälkeen harkita asiantuntijoiden lähettämistä Baltiaan.