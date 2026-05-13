Nainen puukotti ex-miesystävänsä kuoliaaksi sen jälkeen, kun tämä oli kuvannut puhelimellaan naisen ja toisen miehen seksiaktia.

Rikos ajoittuu kesäkuulle 2024 Järvenpäähän.

Tapahtumapäivänä nainen oli kutsunut kylään ex-miesystävänsä ja miespuolisen työkaverinsa. Paikalla olivat myös vuonna 1990 syntyneen naisen kaksi lasta.

Seurue grillasi ja aikuiset nauttivat alkoholia keskenään. Jossain vaiheessa lapset pantiin nukkumaan ja aikuiset siirtyivät juomaan väkeviä.

Työkaveri väsähti ensimmäisenä ja kömpi makuuhuoneeseen sänkyyn. Hänellä oli seuraavana päivänä työpäivä.

Nainen meni työkaverinsa viereen ja pian kaksikko ryhtyi harrastamaan seksiä. Kesken aktin he havahtuivat siihen, että naisen ex-miesystävä seisoi makuuhuoneessa ja videoi kännykällään heitä.

– Oletko ihan normaali? työkaveri kertoi kysyneensä mieheltä.

Tilanne äityi tappeluksi

Kaksikko käski miestä lopettamaan kuvaamisen. Kun nainen sai ex-miesystävänsä puhelimen käsiinsä, hän paiskasi sen parvekkeelta alas.

Nainen heitti ex-miesystävänsä ulos asunnosta. Alushousuissa ja t-paidassa rappuun joutunut mies alkoi kuitenkin hakata ulko-ovea.

Nainen pelkäsi lastensa heräävän ja heitti lenkkarit rappuun. Ex-miesystävä tunki kuitenkin asuntoon sisään ja nainen joutui käsirysyyn hänen kanssaan.

Työkaveri meni väliin yrittäen erottaa kaksikkoa toisistaan. Miehet pystypainivat rappukäytävässä ja naisen ex-miesystävä löi nyrkillä naisen työkaveria. Naisen alaikäiset lapset heräsivät katsomaan tapahtumia.

Työkaveri kaatui ja löi päänsä. Hän kertoi menettäneensä tajuntansa.