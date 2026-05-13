Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat.
HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö BearingPoint Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta.
Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin.
Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan.