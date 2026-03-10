Tartuntatautilakiin esitetään muutoksia. Työterveyshuollon ja yksityisen terveydenhuollon mahdollisuutta osallistua rokotuksiin ehdotetaan parannettavaksi.

Tartuntatautilakiin esitetään muutoksia. Erityisesti korona-aikaan laissa havaittiin muutos- ja kehitystarpeita, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä.



Muutostarpeita ovat esittäneet tartuntatautityötä tekevät viranomaiset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä ylimmät laillisuusvalvojat ratkaisukäytännöissään.



Tavoitteena on lisäksi varmistaa, että lainsäädäntö on linjassa Suomea sitovien EU- ja kansainvälisten velvoitteiden kanssa.



Keskeisistä muutoksista ministeriö nostaa esille johtamisjärjestelmän selkeyttämisen. Esimerkiksi hyvinvointialueiden, valtion viranomaisten ja kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävänjakoa selkeytettäisiin, ja niiden välistä yhteistyötä ja viestintää parannettaisiin.



Myös rokotustoimintaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan selkeytettäväksi. Työterveyshuollon ja yksityisen terveydenhuollon mahdollisuutta osallistua rokotusten toimeenpanoon parannetaan.



Lakiuudistuksen tavoitteena on tehostaa tartuntatautien torjuntaa ja vahvistaa varautumista epidemioihin ja pandemioihin.



Ehdotetun lain rakenne vastaisi pääosin voimassa olevan tartuntatautilain rakennetta, ja monet pykälät pysyisivät muuttumattomina. Suurin osa tartuntatautilaista koskee jokapäiväisiä tilanteita, joissa ehkäistään tavallisten tartuntatautien leviämistä.



Lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle, joka päättyy toukokuun alussa. Tartuntatautilainsäädäntö uudistettiin edellisen kerran vuonna 2016.

