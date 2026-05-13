Tapparan Joachim Blichfeld paljasti MTV Urheilun haastattelussa, että hänen koiransa menehtyi maanantaina, jolloin pelattiin jääkiekon Liigan 6. finaali.

Blichfeld on ollut isossa roolissa KooKoo-finaalisarjassa, jossa hän on onnistunut maalinteossa kolmessa ottelussa peräkkäin. Hän teki kuudennessa finaalissa 1-1-tasoitusosuman. Tappara voitti ottelun lopulta 2-1. Blichfeldiltä kuultiin ottelun jälkeen sydäntäsärkevä paljastus.

– Tämä päivä on ollut minulle todella vaikea, sillä perheemme koira kuoli tänään. Halusin tehdä maalin hänen muistolleen.

Mikä oli hänen nimensä?

– Tiago.

Jääkiekon SM-liigan mestaruus ratkeaa tänään keskiviikkona, kun Tappara ja KooKoo kohtaavat Tampereella seitsemännessä finaalissa.

