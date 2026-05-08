Vuoden 2100 siitepöly voi nujertaa jo pieninä annoksina

9:07 Allergiat voivat pahentua ilmastonmuutoksen myötä. Aiheesta keskustelivat Huomenta Suomessa Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tarleena Tossavainen ja Allergia, iho ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs.

Ilmastonmuutos voimistaa tutkimustietojen mukaan siitepölykausia. Tulevaisuudessa allergiaoireet voivat pahentua jo pienistäkin pitoisuuksista. Kevät on alkanut osassa maata täydellä voimallaan ja tarjoaa ammennettavaa kaikille aisteille. Siitepölyallergioista kärsiville kokemus ei valitettavasti ole vain miellyttävä. Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs kertoo, että siitepölykausi alkoi tänä vuonna aikaisin, koska lumet sulivat äkkiä, sitten tuli lämmintä ja leppäkin puhkesi kukkaansa ikään kuin ennen aikojaan. Etelässä myös koivun siitepölykausi on ehtinyt alkaa. Siitä on tänä vuonna povattu viimevuotista selvästi helpompaa. – Mutta toki sääolosuhteet ja sateiden määrä vaikuttavat paikallisesti siihen, miten oireita tulee ja kuinka hankalia ne ovat, Ijäs totesi Huomenta Suomessa. Lue myös: Siitepölyallergiaa vai flunssaa? Proviisori neuvoo, mistä ne erottaa ja milloin mennä lääkäriin Tulevaisuuden siitepöly on ärhäkämpää Asiantuntija varoittaa, että tulevaisuudessa allergiaoireet voivat pahentua. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tarleena Tossavainen kertoo, että asiaa on tutkittu laboratorio-oloissa. – Meillä oli aika uniikki tutkimusasetelma, jossa me kasvatimme kahta allergisoivaa heinälajia kasvatuskammioissa. Niissä pystyttiin simuloimaan tulevaisuuden olosuhteita. Lämpötila- ja hiilidioksidiolot olivat ne, jotka vallitsisivat Suomessa vuonna 2100, Tossavainen selvitti.

Tossavaisen mukaan tutkimuksessa havaittiin kyseisten heinien siitepölykausien aikaistuvan.

– Kun tutkimusta vietiin vielä pidemmälle, keräsimme heinien siitepölyn ja altistimme sillä nenäsolumallia. Havaitsimme, että tulevaisuuden siitepöly oli aiempaa vähän ärhäkämpää ja aiheutti nenäepiteelissä erilaisia vaikutuksia.

Toisin sanoen pelkästään kauden alkamisen aikaistuminen tai sen kesto eivät vaikuta jatkossa allergioiden voimakkuuteen, vaan myös siitepölyssä voi tapahtua muutoksia.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat Tossavaisen mukaan havaittavissa jo nyt verrattuna esimerkiksi 30 vuoden takaiseen aikaan.

– Siitepölykaudet ovat aikaistuneet ja tutkimusten perusteella ne ovat paikoin myös pidentyneet, Tossavainen vahvistaa.

Jatkotutkimuksessa tutkijat ovat tehneet siitepölyillä myös ihopistotestejä, joiden tuloksista saadaan lisätietoa oireiden voimasta.

Tulevaisuuden siitepöly on luultavasti aiempaa vähän ärhäkämpää.MTV

Ilmastonmuutos tuo myös uusia lajeja

Ilmastonmuutos voi myös tuoda uusia allergisoivia lajeja Suomeen.

– Kun ilmasto lämpenee, kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät pohjoisemmaksi ja sitä myötä meille voi levitä etelämmästä uusia vieraslajeja, Tossavainen arvioi.

Esimerkiksi Keski- ja Kaakkois-Euroopassa yleinen pujonkaltainen marunatuoksukki on alkanut levitä jo uusille alueille.

– Se tuottaa runsaasti siitepölyä, joka kulkeutuu kauas ja aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina voimakkaita allergiaoireita. Kun ilmasto lämpenee, on mahdollista, että se voi sopeutua myös Suomen ilmastoon.

– Tällä hetkellä sitä tulee meille pääasiassa kaukokulkeumana elo-syyskuussa, mutta tulevaisuudessa se voi olla myös suomalaisten kannalta merkittävä allergiaongelma.

Tuoksukki on haitallinen vieraslaji ja sen siitepöly voimakkaan allergeenista. Tuoksukki kannattaa kitkeä pois, jos sellaisen löytää.Maria Louna-Korteniemi / Turun yliopisto

Tilanteeseen pitäisi alkaa varustautua

Katariina Ijäksen mukaan tulevaan tilanteeseen pitäisi alkaa varautua jo nyt.

– Tiedämme jo tässä vaiheessa, että heikosti hoidetut allergiaoireet lisäävät riskiä sairastua astmaan. Riski on 2,5–3,5 kertainen, jos oireita ei saada kuriin. Olisi tosi tärkeää, että oireita hoidettaisiin tarpeeksi hyvin.

– Ja jos tuntuu siltä, että oireet ovat silti hankalat, muistettaisiin, että voidaan kokeilla siedätyshoitoa. Se ei paranna allergiaa, mutta nostaa herkkyyskynnystä, eli emme välttämättä oireile samalla tavalla. Tätä voisi hyödyntää enemmän. Ja ajatellen sitä, että jos jatkossa pienempikin määrä voi aiheuttaa hankalammat oireet, saataisiin vaikutettua juurisyyhyn.

Ijäksen mukaan moni suomalainen ei hoida tälläkään hetkellä allergioitaan kunnollisesti. Siedätyshoitojakin tehdään Suomessa vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

– Suomalaisten mentaliteetilla mennään vaikka hampaat irvessä vähän oireilevana, eikä ehkä ymmärretä sitä, miten paljon allergialla on myös laajempia elämänlaatuvaikutuksia muun muassa työssäjaksamiseen ja oppimiseen.

– Ei kannattaisi tyytyä huonoon hoitoon, vaan hankkia kunnon välineet siihen, että pärjäilee siitepölykaudella paremmin, koska se on aika pitkä aika.

Tutkija on samaa mieltä – vaikka ilmastonmuutosta pystyttäisiin tulevaisuudessa torjumaankin.

– Sanoisin, että meidän kannattaa alkaa varautua siihen, että jotain muutoksia tulee tapahtumaan. Ehkä siedätyshoidot ovat yksi keino varautua tulevaisuuden siitepölyyn.

Kati Hyttinen MTV Uutiset

