Ongelma selvisi jo vuonna 2018. BMW on reagoinut siihen liian hitaasti, kriitikot sanovat.
Suomessa on palanut ainakin 45 BMW-merkkistä autoa viimeisen seitsemän vuoden aikana yhden ja saman vian vuoksi, kertoo Yle.
Paloherkkyys liittyy päästöjenhallintajärjestelmässä olevaan vikaan, joka tekee reiän muoviseen imusarjaan.
Paloja voi olla Suomessa Ylen mukaan huomattavasti enemmän kuin 45, sillä niitä tutkivat myös sellaiset tahot, jotka eivät tilastoi tapauksia.
Ongelmat koskevat Euroopassa varsinkin vuosina 2010–2017 valmistettuja dieselautoja.
Yle on selvittänyt autopaloja osana Belgian yleisradioyhtiön VRT:n tutkimusta.
BMW on saanut kritiikkiä Euroopassa siitä, ettei se ole ryhtynyt riittävän nopeasti toimiin tulipalojen vuoksi.
ERG-järjestelmän ongelmista on tiedetty ainakin vuodesta 2018 lähtien, Yle kertoo. BMW on maailmanlaajuisesti vetänyt takaisin satojatuhansia autoja.