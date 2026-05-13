Donald Trumpin ohjustentorjuntajärjestelmä maksaisi tähtitieteellisiä summia.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin haaveilema "Kultainen Kupoli" (Golden Dome) -ohjustentorjuntajärjestelmä voisi maksaa jopa 1,2 biljoonaa, eli 1200 miljardia dollaria, uutisoi New York Times. Lehden tietojen perusteella hanketta voisi mittasuhteiltaan kuvailla suorastaan suuruudenhulluksi.
Hirmulaskelman on tuottanut Yhdysvaltain kongressin budjettitoimisto. Arvion mukaan yli puolet summasta palaisi avaruuteen sijoitettavista torjuntaohjuksista, joita ei tällä hetkellä ole edes olemassa.
New York Timesin mukaan 1,2 biljoonaa palaisi kahdenkymmenen vuoden aikana. Budjettoimiston arviot pohjautuvat presidentti Trumpin vuonna 2025 antamaan asetukseen.
Donald Trump on itse arvoinut, että Kultainen Kupoli maksaisi 175 miljardia dollaria.
Vertailun vuoksi Yhdysvaltain, koko maailman suurimman talouden, bruttokansantuote on reilut 30 biljoonaa dollaria.
Tästä on kyse
Amerikkalaislehden mukaan koko manner-Yhdysvaltoja, Alaskaa ja Havaijia suojaava monikerroksinen ohjustentorjuntajärjestelmä vaatisi muun muassa tuhansia satelliitteja sekä rutkasti uusia tutka- ja torjuntaohjusasemia.
Järjestelmällä olisi määrä suojata Yhdysvaltoja ainakin mannertenvälisiltä ohjuksilta, hypersoonisilta ohjuksilta ja risteilyohjuksilta. Monikerroksisuuden vuoksi eri uhkia vastaan tarvittaisi erilaisia torjuntavälineitä, mikä selittää projektin massiiviset mitat.
Trumpin suunnitelmassa myös kiertoradalle laukaistaisiin torjuntaohjuksilla aseistettuja satelliitteja.
Puolueetonta dataa tuottavan kongressin budjettitoimiston raportin mukaan noin kymmenen ballistisen vihollisohjuksen samanaikainen torjunta vaatisi jopa 7800 satelliitin arsenaalin.