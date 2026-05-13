Kuvernöörit eroavat Kremlin mukaan omasta aloitteestaan.
Venäjällä sekä Brjanskin että Belgorodin alueen kuvernöörit ovat eronneet virastaan. Eroamisista kertoo Kreml.
Kumpikin eroavien kuvernöörien hallinnoimista alueista on joutunut Ukrainan säännöllisten iskujen kohteeksi sodan aikana. Kremlin mukaan molemmat kuvernöörit pyysivät itse eroa.
Belgorodiin eroavan kuvernöörin Vjacheslav Gladkovin tilalle, virkaatekeväksi kuvernööriksi nimitettiin Alexander Shuvaev.
Brjanskissa Alexander Bogomazin tilalle, virkaatekeväksi kuvernööriksi tuli Jegor Kovalchuk.
Kremlin mukaan presidentti Vladimir Putin tapasi molemmat uudet kuvernöörit.