Nyt puhuu koiran puremaksi joutuneen lapsen äiti: Tuollaista ei pitäisi päästä tapahtumaan

Koira puri eläinlääkäri Liisa Andelin tytärtä Messukeskuksessa Lemmikkimessuilla. Messukeskus ja Liisa Andelinin kotialbumi

Julkaistu 27 minuuttia sitten

Messukeskuksessa koirahyökkäyksen kohteeksi joutuneen lapsen äiti perää koiranomistajien vastuuta lemmikeistään. Hän kyseenalaistaa myös lemmikki- ja lapsimessujen järjestämisen samaan aikaan. Yksi lapsi ja kaksi aikuista sai koiranpureman Lemmikkimessuilla Helsingin Messukeskuksessa eilen lauantaina. Tapahtumassa sattui lisäksi koirahyökkäys, jossa kookas koira kävi pienen koiranpennun kimppuun. Messukeskuksessa olivat käynnissä Lemmikkimessujen kanssa samaan aikaan Ruoka- ja Lapsimessut. Messut on pidetty useana vuonna samanaikaisesti. Lue myös: Koirat alkoivat purra lemmikkimessuilla – useita tapauksia Onko koiralla oikeus purra? Viisivuotiaan Ellenin äiti, eläinlääkäri Liisa Andelin, kertoo ison koiran purreen Messukeskuksessa hänen tytärtään jalkaan, kun tyttö oli kävelemässä koiran ohi. Tyttö oli messuilla 20-vuotiaan isosiskonsa kanssa. Andelinin mukaan koira kävi Elleniin kiinni, vaikka tämä ei ollut kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Andelin tähdentää, että tyttö ei ollut tehnyt mitään provosoidakseen koiraa tahtomattaan tai tahallaan. Hän sanoo harmittelevansa sitä, että monet ajattelevat lähtökohtaisesti, että lapset eivät osaa käyttäytyä eläinten seurassa ja koirilla on siksi tavallaan "oikeus purra". – Koska olen eläinlääkäri, tiedän, että vaaratilanteita voi tulla. Lapset ovat monien koirien mielestä pelottavia. Me olemme Ellenin kanssa harjoitelleet eläimen lähestymistä ja koiran ilmeiden lukemista, mutta siitä ei tässä tilanteessa tokikaan ollut mitään apua, kun koira haukkasi lasta ihan ohi mennessään.

– Sen takia halusin tapauksesta vielä kertoa ja korostaa sitä, että tuollaista vaaratilannetta ei pitäisi päästä tapahtumaan paikassa, jossa pidetään lapsimessuja samaan aikaan.

Koiran omistaja oli Andelinin mukaan pysähtynyt ja pahoitellut tilannetta koiran puraisun jälkeen, mutta jatkanut sen jälkeen matkaansa.

Andelinin mielestä omistajan olisi pitänyt jättää myös yhteystietonsa mahdollista myöhempää selvittelyä varten.

Omistaja vastaa koirastaan

Andelin perää kaiken kaikkiaan koiran omistajan vastuuta ihmisten ja muiden eläinten joukossa liikkuessa.

Messujen kaltaisessa paikassa koira voi olla hälyisän ympäristön, tuoksujen tulvan ja lukemattomien muiden virikkeiden takia erityisen jännittynyt.

– On omistajan vastuulla huolehtia siitä, että tilanne pysyy hallinnassa ja on myös koiralle reilu, hän toteaa.

– Tietenkään se ei ole koiran syy, vaan omistajan syy, että tällaista on tapahtunut. Mutta semmoista ei pitäisi päästä tapahtumaan. Ylipäätään omistajan olisi osattava arvioida, minkälaisen koiran kanssa kannattaa lähteä tapahtumaan. Koiralla on tosi vähän tilaa väistääkään siellä.

Andelinin mukaan ihmisten pitäisi miettiä tarkemmin sitäkin, minkärotuisen koiran hankkivat.

– Koiria jalostetaan eri käyttötarkoituksiin, ja ne reagoivat eri asioihin eri energiatasoilla. Toisilla on puolustusvietti ja toisilla saalistusvietti, ja nämä kaikki muodostavat pohjaa sille, miten koira käyttäytyy.

– Totta kai myös koulutuksella ja elämänkokemuksilla on vaikutusta siihen, miten ne reagoivat missäkin tilanteessa, mutta valitettavasti ihmiset saattavat päätyä heille ihan sopimattomaan rotuun eivätkä osaa ottaa niiden ominaisuuksia huomioon.

Andelinin mukaan yksi esimerkki asiasta on samaisilla messuilla sattunut välikohtaus, jossa vinttikoira kävi pienen koiranpennun kimppuun.

– Eihän se tavallaan ole mitenkään yllätys, että näin käy, koska vinttikoiria jalostetaan voimakkaaseen saalistusviettiin. Kyllä se näkee pennun saaliina.

Andelin sanoo, että ei ole olemassa vain "kilttiä koiraa", vaan niiden käytös muodostuu monista eri tekijäistä ja erilaiset tilanteet voivat laukaista niiden vietit.

Rescue-koirilla voi olla taustalla lisäksi traumoja, joita niiden uudet omistajat eivät edes tiedä.

– Onko koirillekaan reilua, että niitä viedään messujen kaltaiseen tapahtumaan; onko tämä eläinten edun mukaista? Jotkin koirat, kissat ja muut eläimet tykkäävät lapsista ja hässäkästä, mutta aika harva koira tuommoisista hulabaloosta stressaantumatta selviää.

Kuonokoppakehotus suututtaa

Andelin sanoo, että monet tilaisuudet vaatisivat omistajalta paljon etukäteistyötä ja sosiaalistamista.

– Olen klinikalla itse vastaavan eläinlääkärin roolissa, eläinlääkintähuollon esihenkilö ja teen hätäpäivystystä, jossa näen paljon koiria stressaavissa tilanteissa ja kipeänä. Eläinlääkäreiden näkökulmasta ihmisten välinpitämätön asenne puremiseen on aika iso ongelma.

– Esimerkiksi siitä saatetaan jopa loukkaantua, jos eläinlääkäri lukee koiraa ja kokee, että sille olisi järkevää laittaa hoitotilanteessa kuonokoppa. Kipeä ja pelokas eläin voi kuitenkin olla meille työturvallisuusriski.

Keskustelu kääntynyt päälaelleen

Andelin pohtii vielä sitä, onko järkeä järjestää lapsi- ja koiramessuja samaan aikaan lähes samoissa tiloissa.

– Kun samalla lipulla pääsee molempiin, kyllähän ihmiset sen hyödyntävät.

– Kokisin niin, että vaikka somessa nyt kovasti koirien oikeuksia liputetaan ja keskustelu on kääntynyt jotenkin päälaelleen, jos lapsi- ja eläinmessut järjestetään samaan aikaan, niiden täytyisi olla turvalliset kaikille.

Jääkö puremasta pelko?

Koiran puremaksi joutunut viisivuotias Ellen voi Andelinin mukaan päivä puremisen jälkeen jo ihan hyvin.

– Sillä on mustelmia, lihasvaurioita ja iholla pienet pistohaavavat koiran hampaista. Sillä lailla päästiin säikähdyksellä. Mutta totta kai olisi voinut käydä paljon huonomminkin.

Adelin arvelee, että aika näyttää sen, jääkö lapselle pelko koiria kohtaan.

– Olen paljon saanut viestiä kavereilta – ja tietysti kun olen eläinlääkäri, kaveripiirini koostuu suurelta osin klinikkaeläinhoitajista ja eläinlääkäreistä – jotka haluavat tuoda koiriaan meille, että saadaan hyviä kokemuksia ja mahdollisesti pahat muisto pois kummittelemasta. Mutta aika näyttää, kuinka lapsi koiriin jatkossa suhtautuu.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.

