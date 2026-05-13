Simälasitrendeissä korostuvat tänä keväänä keveys ja värit.
Kevät on yksi silmälasikaupan sesongeista. Valon lisääntyessä moni päivittää aurinkolasit muodin mukaisiksi, mutta myös peruslaseja uusitaan päivien pidetessä.
Tyyliasiantuntija Jaakko Selin kertoo, että silmälasimuoti on kääntymässä uuteen suuntaan: isot ja kehykset pienenevät ja pyöreys on litistymässä hieman.
Lue myös: Suomalaiset eivät reagoi näkömuutoksiin ajoissa – "Elimistön sairaudet voivat näkyä silmissä jo ennen muita oireita"
"Kokeile, kokeile, kokeile"
Selinin mukaan suomalaiset ovat edelleen varovaisia harkitsemaan rohkeampia vaihtoehtoja.
Hän kannustaa kuitenkin kokeilemaan.
– Meillä käytetään eurooppalaisittain aika kauan samoja silmälaseja. Tämä on kallista hupia, tiedän sen, mutta sitä suuremmalla syyllä kannattaisi varata aikaa eikä pelästyä kilometrin mittaista hyllyrivistöä, hän innostaa Huomenta Suomessa.
– Minä sanon aina, että kokeile, kokeile, se kestää viisi sekuntia. Menepä ostamaan alusvaatteita tai farkkuja! Tämä on paljon helpompaa.