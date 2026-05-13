



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tiesitkö tätä? MasterChef-kisaajat valmistavat kaksi samaa annosta MasterChef Suomi -kilpailijat valmistavat aina kustakin annoksesta kaksi identtistä versiota. Julkaistu 56 minuuttia sitten Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi MasterfChef Suomi -ohjelman keskeinen osa on kilpailijoiden ruoka-annoksien maistelu. Mutta miten herkulliset luomukset pysyvät lämpiminä kaiken televisiokuvaamisen lomassa? MasterChef Suomessa tuomarit maistelevat kilpailijoiden ruoka-annoksia ja antavat niistä arvionsa. Mutta miten luomukset pysyvät lämpiminä kuvaamisen ajan? Vai joutuvatko tuomarit nauttimaan kylmää ruokaa? Ohjelman vastaava tuottaja Jenny Nyroos Endemolshine Finlandilta selventää, että jokainen kilpailija valmistaa todellisuudessa kaksi identtistä annosta. – Joskus tarkka katsoja voi nähdäkin kaksi annosta jaksossa. Tämä sen takia, että tuomarit maistavat toista annosta heti lämpimänä. Tuomarointi tehdään siis perustuen lämpimään annokseen, Nyroos kertoo. Kastikkeet tai muut sellaiset raaka-aineet voivat kärsiä kylmäsäilytyksestä tai annoksen seisottamisesta. Lue myös: Haku MasterChef-kaudelle on käynnissä Toinen annos on Nyroosin mukaan televisiota varten ja sitä kuvataan. Tämä annos maistellaan myöhemmin varsinaisessa kuvausvaiheessa. – Kuvissa näkyvä annos on tietenkin aina kylmä. Totta kai lämmitämme kastikkeita ja jäätelöt tulevat tuoreeltaan pakastimesta, Nyroos sanoo. Kaikki annokset pyritään lopulta syömään.

– Toki aina kaikki ei mene ihan maaliin tai annoskoko on todella iso. Ja meillä on monta kilpailijaa, joten annoksia tulee paljon. Mutta tämän kokoisessa ohjelmassa keskitymme todella paljon ruokahävikkiin. Se on osa ohjelman tekemistä, ja hävikkiä myös mitataan, Nyroos kertoo.

MasterChef Suomen tulevalla kaudella uutena tuomarina nähdään Vappu Pimiä rinnallaan Helena Puolakka ja Henri Alén.

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat henkilöjutut, tv-sarjat, elokuvat sekä 90-luvun ja 2000-luvun musiikki. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Tiesitkö tätä? MasterChef-kisaajat valmistavat kaksi samaa annosta | MTV Uutiset