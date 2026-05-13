MasterfChef Suomi -ohjelman keskeinen osa on kilpailijoiden ruoka-annoksien maistelu. Mutta miten herkulliset luomukset pysyvät lämpiminä kaiken televisiokuvaamisen lomassa?
MasterChef Suomessa tuomarit maistelevat kilpailijoiden ruoka-annoksia ja antavat niistä arvionsa. Mutta miten luomukset pysyvät lämpiminä kuvaamisen ajan? Vai joutuvatko tuomarit nauttimaan kylmää ruokaa?
Ohjelman vastaava tuottaja Jenny Nyroos Endemolshine Finlandilta selventää, että jokainen kilpailija valmistaa todellisuudessa kaksi identtistä annosta.
– Joskus tarkka katsoja voi nähdäkin kaksi annosta jaksossa. Tämä sen takia, että tuomarit maistavat toista annosta heti lämpimänä. Tuomarointi tehdään siis perustuen lämpimään annokseen, Nyroos kertoo.
Kastikkeet tai muut sellaiset raaka-aineet voivat kärsiä kylmäsäilytyksestä tai annoksen seisottamisesta.
Lue myös: Haku MasterChef-kaudelle on käynnissä
Toinen annos on Nyroosin mukaan televisiota varten ja sitä kuvataan. Tämä annos maistellaan myöhemmin varsinaisessa kuvausvaiheessa.
– Kuvissa näkyvä annos on tietenkin aina kylmä. Totta kai lämmitämme kastikkeita ja jäätelöt tulevat tuoreeltaan pakastimesta, Nyroos sanoo.
Kaikki annokset pyritään lopulta syömään.