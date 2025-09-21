Itä- ja Keski-Suomessa lähestytään maanantaina jopa myrskylukemia.

Syysmyräkkä iskee Suomeen alkavalla viikolla. Ilmatieteen laitos on antanut maanantaille tuulivaroituksia ympäri Suomea eteläistä Lappia lukuun ottamatta.

Voimakkainta tuulta on odotettavissa Itä- ja Keski-Suomeen, jossa lännen ja lounaan välisen tuulen on ennakoitu olevan vaarallisen voimakasta jo maanantaiyöstä alkaen.

– Aamulla lounaistuuli alkaa olla voimakasta, ja kaikkein pahimmalta tilanne näyttää Keski-Suomesta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnilla. Lähes koko maassa on maanantaina kovia tuulia. Eteläinen Lappi on ainoa seutu, jossa ei tuule erityisen kovaa, koska matalapaineen keskus sattuu menemään juuri siitä yli, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo sanoo.

Tuulenpuuskien nopeus yltää maanantaina Ilmatieteen laitoksen mukaan 20 metriin sekunnissa. Odotettavissa on paikoin pitkiä sähkökatkoja ja katkoja teleliikenteeseen.

Otolliset olosuhteet vahingoille

Sinisalo sanoo olosuhteiden olevan nyt myös otolliset runsaammille tuulivahingoille.

– Voimakkaat tuulet ovat maanantaina suhteellisen pitkäkestoisia, kovimmat puuskat saattavat ylittää 20 metriä sekunnissa ja tuulivaroituksille annettu alue on myös laaja, eli kyllä odotettavissa on puuskavahinkoja ja sähkökatkoja. Lisäksi alkusyksystä puut ovat vielä lehdessä eikä ole esimerkiksi routaa, mikä estäisi puiden kaatumisia, hän toteaa.

Viikko alkaa koleana

Sunnuntain vastainen yö oli maan eteläosissa poikkeuksellisen lämmin, kun alimmat lämpötilat pysyivät laajalti yli 15 asteessa.

Maanantaista alkaen sää alkaa kylmetä. Etelässä päästään korkeimmillaan viidentoista asteen paikkeille, ja seuraavina päivinä lämpötilat laskevat vielä tätäkin alemmas. Myös pohjoisessa kylmenee, ja ylimmät lämpötilat yltävät maanantaina noin viiden asteen paikkeille.

Tiistaina ja keskiviikkona sää on vuodenajalle tavanomaisesti viileä. Keskiviikon jälkeen loppuviikkoa kohden lämpötilat alkavat jälleen nousta.