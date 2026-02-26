Sadealue peittää Suomen ja tekee ajokelistä huonon.
Ajokeli on tänään koko maassa huono tai erittäin huono, kertoo Ilmatieteen laitos.
Liikenneolosuhteita heikentävät lumipyry, sään lauhtuminen sekä jäätävät tihkusateet. Maan eteläosissa sekä Keski- ja Itä-Suomen eteläosissa ajokeli voi olla erittäin huono.
Lue myös: Torstaina iskee kurimus – Pekka Pouta: "En lähtisi autolla minnekään"
Osaan maan eteläosia on annettu myös jalankulkuvaroitus liukkaiden teiden vuoksi.
Lähes koko maahan ennustetaan täksi päiväksi sateita. Osassa maata sateet voivat tulla jäätävänä vesisateena. Maan etelä- ja keskiosiin voi sataa päivän aikana 5–15 senttiä lunta.