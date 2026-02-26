Ilmatieteen laitoksen mukaan kireät pakkaset ovat toistaiseksi takanapäin.

Lauha ja pilvinen sää jatkuu perjantaina maan etelä- ja keskiosissa, mutta pohjoisessa lämpötilat ovat pakkasen puolella, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoi STT:lle torstaina.

Jalankulkijoiden kannattaa perjantaina olla tarkkana. Ilmatieteen laitos varoittaa maan etelä- ja keskiosissa laajalti erittäin liukkaista kevyen liikenteen väylistä ja huomattavasta liukastumisriskistä.

Liukkaus johtuu Ilmatieteen laitoksen mukaan siitä, että jäisten jalkakäytävien päälle kerääntyy keskiyöstä alkaen vettä.

Lämpötilat ovat perjantaina etelässä 0–4 astetta, pohjoisessa pakkasta voi olla kahdesta kymmeneen astetta.

Varoituksia ajokelistä voimassa

Ajokelin suhteen perjantaina helpottaa hieman verrattuna torstaihin, jolloin Manner-Suomessa oli laajalti varoituksia erittäin huonosta ajokelistä.

Perjantaina varoitus huonosta ajokelistä on voimassa ainakin Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Kainuussa, Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa.

Pohjoisessa huonon ajokelin varoitus on perjantaina voimassa Sodankylässä.

Pohjoisessa voi perjantaina vielä aamulla ja alkupäivästä sataa lunta, mikä saattaa hieman heikentää ajokeliä.