Helsingin IFK masensi pudotuspelien ulkopuolelle romahtanutta Kärppiä entisestään, kun se otti perjantai-iltana Helsingissä 3–1-voiton. Sarjataulukossa kymmenentenä olevan HIFK:n roolipelaaja Lassi Vanhatalo, 28, on äitynyt pudotuspelien kynnyksellä huippuiskuun.
Vanhatalo teki perjantaina HIFK:n ensimmäisen ja kolmannen osuman. Ässistä kesken kauden HIFK:hon siirtynyt Vanhatalo on tehnyt seurassa 11 ottelussa tehot 6+4.
Kärppien runkosarjan mittainen kurimus sai viimeisen niittinsä kesken ottelun, kun HPK nappasi Pelicansilta pisteen ja varmisti Kärppien jäämisen 12 parhaan ulkopuolelle. HIFK:n pudotuspelipaikka varmistui, kun TPS hävisi Ässille.
Joukkueen kohtaavat uudelleen lauantaina Oulussa.