Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Meidän pitää oppia pelaamaan johtoasemassa. Toivottavasti menettämämme piste ei vainoa meitä myöhemmin, Kapanen kommentoi medialle ottelun jälkeen.

Edmonton menetti kahden maalin johdon päätöserässä, mikä harmitti myös Kapasta. Isäntien Robert Thomas niittasi ratkaisun jatkoajalla.

Kasperi Kapanen ja Leon Draisaitl pyörittivät vastustajia – suomalaiselle näyttävä maali (Video: NHL.com).

Kasperi Kapaselta näyttävä maali – sitten iski pettymys: "Toivottavasti ei vainoa meitä myöhemmin"

MTV Uutiset Nyt -sivulle

– Tämä reissu on ollut kokonaisuudessaan positiivinen, Kapanen summasi.

Kings avauserällä voittoon

Kierroksen toisessa ottelussa Los Angeles Kings voitti New York Islandersin 3–2 vieraissa. Los Angelesin vahva avauserä riitti voittoon, sillä joukkue johti ottelua ensimmäisen erän jälkeen 3–0.



Los Angelesin pelaajista maalinteossa onnistuivat Trevor Moore, Anze Kopitar ja Adrian Kempe. Islandersin molemmat maalit viimeisteli Emil Heineman.



Los Angelesin suomalaisista Samuel Helenius pelasi ottelussa vajaat kahdeksan minuuttia ja jäi pisteittä. Joel Armia oli sivussa loukkaantuneena.