Jääkiekon NHL:ssä viime kauden Stanley Cup -finalisti Edmonton Oilers hävisi vieraissa St. Louis Bluesille jatkoajalla 2–3.
Edmontonin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen teki ottelun avausmaalin NHL-supertähti Leon Draisaitlin upeasta tarjoilusta. Kaksikko kiekotteli vauhdikkaasti, minkä päätteeksi suomalaishyökkääjä lipui avopaikkaan.
Kapanen on pelannut kuluvalla kaudella 26 ottelua tehoin 7+8. Hyökkääjä oli sivussa peleistä loukkaantumisen vuoksi lokakuun puolivälistä loppiaiseen asti.
Edmonton menetti kahden maalin johdon päätöserässä, mikä harmitti myös Kapasta. Isäntien Robert Thomas niittasi ratkaisun jatkoajalla.
– Meidän pitää oppia pelaamaan johtoasemassa. Toivottavasti menettämämme piste ei vainoa meitä myöhemmin, Kapanen kommentoi medialle ottelun jälkeen.
Lue myös: NHL:ssä tärähti maksimipelikielto
Oilers on tällä hetkellä kiinni pudotuspelipaikassa viiden pisteen marginaalilla. Se otti neljän ottelun vieraspelireissulta viisi pistettä kahdeksasta mahdollisesta.