Sää on muuttumassa selvästi syksyisemmäksi ja lämpötilat putoavat.
Viikonloppuna Suomen yli pyyhkäisee sadealueita, mutta lämpömittarit näyttävät paikoin jopa 20 asteen lukemia.
Lauantaina ja sunnuntaina parinkymmenen asteen lukemat voivat olla mahdollisia eteläisimmissä osissa maata. Maan pohjoisosissa lämpötilat ovat viikonloppuna kymmenen asteen tuntumassa.
Viikonloppuna luvassa saattaa olla rankkojakin vesisateita etenkin maan länsiosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella.
Enimmät sateet väistyvät lauantai-illan aikana itään. Hajanaisia sateita voi tulla paikoin niin etelässä kuin pohjoisessakin.
Sunnuntaina alkaa myräkkä
Sunnuntai-iltana tuulet voimistuvat ja puuskat saattavat sisämaassa yltää maanantaina jopa myrskylukemiin.
– Ihan myrskypuuskiakin voi tulla sisämaassa, kertoo MTV:n meteorologi Jenna Salminen.
Sunnuntain vastaisena yönä hallaa voi olla selkeillä alueilla paikoin maan keskiosassa asti, pohjoisessa voi olla myös yöpakkasta.
Myös ensimmäiset lumihiutaleet saattavat sataa maahan. Lapin pohjoisosissa saattaa sunnuntain vastaisena yönä paikoin tulla räntä- ja lumisateita.
Katso koko sääennuste videolta jutun alusta!