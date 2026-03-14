Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) hakisi ministeriöönsä kohdistetuista 218 miljoonan euron säästöistä osan järjestöavustuksista.

Ministeriön säästöistä reilu 100 miljoonaa euroa on tarkoitus leikata sosiaalihuollosta ja lähes saman verran muista hallinnonalan kohteista.

MTV:n Uutisextrassa vieraillut Wille Rydman kritisoi kovin sanoin valtioavusteista järjestökenttää, jonne on palkattu politiikan henkilöitä.

Ministerin mukaan tulisi harkita uudelleen, tuleeko valtion tukea kaikkea sitä yhdistystoimintaa mitä se tällä hetkellä tukee.

– Ainakaan niin suurilla rahasummilla, Rydman sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Palkataan entisiä poliitikkoja

Rydman muistuttaa, että järjestökentällä tehdään paljon arvokasta työtä. Esimerkiksi ensi- ja turvakotien liitto tarvitsee ja ansaitsee ministerin mukaan rahoituksensa myös jatkossa.

– Meillä on kuitenkin monia järjestöjä, joissa kummasti palkataan toiminnanjohtajiksi ja työntekijöiksi entisiä poliitikkoja tai puolueiden aktiiveja. Minusta se, jos jokin on ollut moitittavaa toimintaa niin sanotussa maan tavassa. Siinä on paljon siistimistä.

Vuonna 2026 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille ja säätiöille yhteensä 274 miljoonan euron edestä. Valtioneuvoston tekemien säästöpäätösten vuoksi summa on noin 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2025.

– Se on aika iso potti tänäkin päivänä, vaikka summaa on saatu leikattua aiempien tuotantokausien 400 miljoonan euron vuosiluokasta, Rydman toteaa.

Aiemmin rahat tulivat Veikkauksen pelituotoista, mutta rahoitusmalli uudistui vuoden 2024 alusta, ja nykyään avustukset tulevat suoraan valtion budjetista.

