Kolmikymppisen miehen harrastus sosiaalisessa mediassa toi hänelle tuomion.

Mies kuvasi videoita, joissa ajoi Mercedes-Benz-merkkisellä autollaan hurjia nopeuksia yleisillä teillä.

Julkaistulla videolla mies ajoi Hämeenlinnanväylää niin, että auton nopeusmittari näytti 275 kilometriä tunnissa. Tiellä olisi saanut ajaa korkeintaan 120 kilometriä tunnissa.

Poliisi luonnollisesti kiinnostui videosta, jossa näin räikeästi rikottiin liikennesääntöjä. Videolla näkyi kyseisen auton rekisterikilpi.

Poliisi on aiemmin tiedottanut tapauksesta.

Kiisti ajaneensa

Tiktok-tilin omistaja kiisti rikokset, väittäen, että muut henkilöt olivat ajaneet autoa ja kuvanneet ajon, ja hän oli vain ladannut videot tilille.

Mies väitti, että videolla ajettu auto oli jokin muu kuin hänen. Hän kertoi myös ajovideoiden kuvaajien lainailevan toistensa autoja.

Oikeus piti kertomusta epäuskottavana. Miehen kertomusta vastaan puhui myös se, että hänen ranteessaan ollut tatuointi oli täsmälleen samanlainen, kun minkä osa videolla autoa ajavan miehen kädessä näkyi.

Ehdollista ja sakkoja

Vuonna 1993 syntynyt mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen, jonka ohessa hänelle tuli maksettavaksi 40 päiväsakon rangaistus.

Mies valitti päätöksestä hovioikeuteen, jonka ei antanut asialle jatkokäsittelylupaa.

Poliisi taas määräsi miehelle yhdeksän kuukauden ajokiellon.

Hurjastelu ei ollut miehen historian ensimmäinen. Hän oli syksyllä 2024 jäänyt kiinni ajettuaan samalla autolla yli 190 kilometriä tunnissa alueella, jonka nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa.