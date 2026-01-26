Tuulivoiman tuotanto jää ennusteiden mukaan seuraavan viiden vuorokauden aikana pääosin 0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista.
Pörssisähkön hinta nousee tiistaina kalleimpina hetkinä yli neljänkymmenen sentin, ilmenee sähkön hintaa seuraavalta sivustolta. Maanantain kalleimpana varttina hinta oli vajaat 35 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkön keskihinta on tiistaina noin 27 senttiä kilowattitunnilta. Korkein arvonlisäverollinen varttihinta on ennen iltakuutta, jolloin hinta on yli 43 senttiä kilowattitunnilta.
Päivän kalleimmat hinnat ovat karkeasti iltapäivän neljän ja illan puoli kymmenen välillä.
Tuulivoiman tuotannon ennustetaan laskevan tiistaina vähäiseksi.
Jääkerros vaikeuttaa tuotantoa
Ilmatieteen laitos kertoo, että Suomen alueen tuulivoiman tuottajia on kohdannut epäonnekas säätapahtumien ketju.
Ensin sää lauhtui tilapäisesti tammikuun puolivälissä, ja sitä seurasi heikkotuulinen pakkasjakso, jonka loppua ei ole näköpiirissä.
Lauhtumisen yhteydessä lämpötila voi tuulivoimalan siipien korkeudella pysyä pakkasella ja olosuhteet jäätävinä, vaikka maan pinnalla lämpötila kohoaisikin nollan asteen yläpuolelle.
Tällaisiin tilanteisiin liittyy usein myös jäätävää tihku- ja vesisadetta, joka voi kerryttää jäätä tuulivoimaloiden siipiin nopeasti. Näin tapahtui myös taannoisen lauhtumisen yhteydessä.
– Kun jääkerros muodostuu, tuulivoiman tuotanto vaikeutuu siihen asti, kunnes jääkerros poistuu. Keskitalvella ainoastaan voimakas sään lauhtuminen tai voimakas tuuli voi palauttaa tilanteen normaaliksi, ellei keinotekoisia jään poistamiskeinoja oteta huomioon, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela tiedotteessa.
Lisää jäätä siipiin?
Uusimpien ennusteiden mukaan kylmä ja heikkotuulinen sää jatkuu, eikä tuulivoimaloiden siivissä oleva jääkerros poistu luonnollisesti.
Ennusteiden mukaan tuulivoiman tuotanto jää Suomessa seuraavan viiden vuorokauden aikana enimmäkseen 0–5 prosentin tasolle kokonaiskapasiteetista.
Lisäksi luvassa voi olla olosuhteita, jotka ovat suotuisia uuden jään muodostumiselle.