Tutkijat pyrkivät uudella toimintamallilla torjumaan haimasyövän poistamalla mikroskooppisen pienet vauriot ennen kuin ne edes ehtivät kehittyä syöväksi.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat onnistuivat eliminoimaan haimassa olevia esisyöpäsoluja hiirillä ennen kuin tilanne pääsi kehittymään syöväksi.

Kokeellista hoitoa kohdistettiin haimassa olleisiin mikroskooppisiin vaurioihin, jotka edeltävät syövän kehittymistä. Uusi malli kaksinkertaisti hiirten eloonjäämismahdollisuudet duktaalisessa adenokarsinoomassa, joka on aggressiivinen haimasyövän muoto.

Tutkimuksesta kerrotaan Eurekalert-tiedejulkaisualustalla. Tutkimus on julkistettu Sciene-julkaisussa.

Tutkijoiden mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun on osoitettu, että lääketieteellisellä väliintulolla haiman syöpää edeltävien vaurioiden kasvu voidaan pysäyttää, ennen niiden kehittymistä haimasyöväksi.

– Olen vakuuttunut siitä, että syövän varhainen havaitseminen tulee olemaan syöpähoidon seuraava läpimurto, sanoo yksi tutkimuksen vastaavista kirjoittajista, lääketieteen tohtori Robert Vonderheide, joka toimii yhdysvaltalaisen Abramsonin Syöpäkeskuksen johtajana.

Vonderheide toteaa, että haimasyövän ennuste on ollut sitkeästi huono, hoitovaihtoehdot ovat rajalliset eikä todistettuja seulonta- tai ennaltaehkäisystrategioita ole.

– Jos löydämme keinon pysäyttää sen, tunnistaa ja neutraloida poikkeavuudet niiden varhaisimmassa vaiheessa kohti pahanlaatuisuutta – se muuttaisi pelin säännöt, hän toteaa toiveikkaasti.

