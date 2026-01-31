Meteorologi Pekka Poudan suututtanut pilvilautta on haihtunut.
Etelässä on ollut lauantaiaamuna tarjolla harvinaista herkkua: selkeää paukkupakkassäätä.
Esimerkiksi Vihdissä Uudellamaalla mitattiin –30,4 astetta.
Meteorologi Liisa Rintaniemi pitää mittarinlukemaa melkoisena.
– Eihän se siis mikään ennätyspakkanen ole, mutta ei tällaisia välttämättä edes joka talvi näe etelässä, Rintaniemi kommentoi Huomenta Suomessa.
Muuten sää on ollut heikkotuulinen, mutta Suomenlahdella käy sen verran puhuri, että etelärannikolla viima purevoittaa pakkasta Rintaniemen mukaan merkittävästi.
