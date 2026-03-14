Esapekka Lapin puoliso Pinja Mökkönen kertoo perhearjen haasteista MM-rallikiireiden keskellä | MTV Uutiset





– Se oli lauantai ennen isänpäivää. Olimme aamupalaa tekemässä, ja katsoin, että Esapekalle oli tullut viesti Hyundailta. Sanoin, että mitähän on asiaa.

Lappi luki viestin ja kertoi sen sisällön vaimolleen.

– Sanoin heti, että vitsi miten hienoa. Jos tällainen mahdollisuus tulee, niin eikö se kannata käyttää. Esapekka oli alkuun vähän eri mieltä, mutta sanoin, että kyllä nyt ainakin pitää kysyä, mitä Hyundailla on tarjota.

Mökkönen oli aistinut miehestään, ettei tämä loppuvuodesta 2024 tehdystä päätöksestä huolimatta ollut täysin haudannut ajatuksia MM-sarjaan paluusta.

Lappi ja Mökkönen ovat pitäneet yhtä 13 vuoden ajan. Kun Lapin ura pääluokassa alkoi yhdeksän vuotta sitten, perheessä oli yksi yksivuotias lapsi. Tänä vuonna kymmenen vuotta täyttävä esikoinen on sittemmin saanut seurakseen kaksi nuorempaa sisarusta.

Lappi on ollut pahimmillaan poissa kotoa noin 200 päivää vuodesta. Tälle kaudelle lukemaa jää hänen oman arvionsa mukaan noin 80:een, kun huomioon otetaan sekä MM- että SM-rallit.

– Muuttuvat aikataulut on ollut itselle ehdottomasti isoin juttu. Mihinkään annettuun aikatauluun ei voi luottaa. Se voi muuttua ihan milloin tahansa. On sovittu mitä tahansa lasten synttäreitä, ristiäisiä tai mitä ikinä, niin aina voi käydä niin, ettei se onnistukaan. Se on ehkä ollut rankinta, Mökkönen kertoo elämästä MM-rallitähden rinnalla.

– Toinen on ollut lasten ikävän ja tunteiden kannattelu. Tosi paljon on riippunut lasten iästä, miten rankkaa se on itselle ollut ja miten lapset ovat siihen reagoineet.

Lappi ajaa Hyundailla nyt kolmatta vuottaan liityttyään talliin alun perin täyden kauden sopimuksella loppuvuodesta 2022. Mökkönen antaa puolison näkökulmasta arvokkaat kehut tiimin toiminnasta.

– Hyundai on ollut kiva siinä mielessä, että siellä on se ymmärrys, että perhe on prioriteetti. Aiempien tiimien osalta en koe, että olisi kauheasti tullut tukea tai edes ymmärrystä siihen, että on myös perhe ja se voi olla jollekin se ykkönen.

Jutun pääkuvana olevalla videolla Pinja Mökkönen kertoo, minkälainen isä Esapekka Lappi on ja miten he tulivat viime vuonna toimeen, kun Lappi olikin yhtäkkiä aiempaa enemmän kotona. Haastattelussa kuullaan myös, miksi pitkään yhdessä ollut pariskunta päätti mennä viime keväänä naimisiin ja mistä Mökkönen vielä unelmoi.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset