Anaheim Ducksin tshekkipuolustaja Radko Gudas on saanut viiden ottelun pelikiellon NHL:ssä polvitaklauksestaan Toronto Maple Leafsin tähtihyökkääjään Auston Matthewsiin.
NHL:ssä pelaajien turvallisuudesta vastaava yksikkö jakoi Gudakselle suurimman mahdollisen rangaistuksen, jonka puhelimitse tehdyn kuulustelun pohjalta voi antaa. Maksimisanktion taustalla on Matthewsin tilanteessa saama polvivamma, joka pitää hänet sivussa koko loppukauden.
Matthewsin agentti Judd Moldaver hämmästeli sitä, miten Gudas saattoi selvitä tapauksesta vain viiden ottelun pannalla.
– Tämä päätös vähentää entisestään luottoa kurinpitotoimia kohtaan. Pelaajat ja fanit ansaitsevat parempaa. Pelaajien turvallisuudesta vastaavan yksikön pitäisi saada pelikielto, Moldaver kommentoi The Athleticille.
Pelikielto on Gudakselle NHL-uran viides. Niiden seurauksena hän on menettänyt 26 ottelua.