Odotettavissa on laajalti tuulivahinkoja sekä paikoin pitkiä sähkökatkoja ja katkoja teleliikenteeseen.

Ensi viikko alkaa tuulisella säällä lähes koko maassa. Ilmatieteen laitos on antanut huomiselle tuulivaroituksia ympäri Suomea eteläistä Lappia lukuun ottamatta.

Tuuli alkaa voimistua tänä iltana, ja tuulivahinkoja saattaa tulla jo tänään länsirannikon seudulle, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo sanoo.

– Tuulet eivät vielä tänään ole kummoisia, mutta länsirannikolla Pohjanmaalla saattaa iltaa kohden jo tulla joitain tuulivahinkoja. Lappia lukuun ottamatta tuuli alkaa voimistua tänään illalla.

Voimakkainta tuulta on odotettavissa Itä- ja Keski-Suomeen, jossa lännen ja lounaan välisen tuulen ennakoidaan olevan vaarallisen voimakasta keskiyöstä alkaen.

– Aamulla lounaistuuli alkaa olla voimakasta ja kaikkein pahimmalta tilanne näyttää Keski-Suomesta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnilla. Lähes koko maassa on huomenna kovia tuulia. Eteläinen Lappi on ainoa seutu, jossa ei tuule erityisen kovaa, koska matalapaineen keskus sattuu menemään juuri siitä yli, Sinisalo sanoo.

Tuulen puuskien nopeus yltää huomenna Ilmatieteen laitoksen mukaan 20 metriin sekunnissa. Odotettavissa on paikoin pitkiä sähkökatkoja ja katkoja teleliikenteeseen.

Otolliset olosuhteet vahingoille

Sinisalon mukaan puuskat voivat voimakkaimmillaan yltää myrskylukemiin eli yli 20 metriin sekunnissa. Hän sanoo olosuhteiden olevan nyt myös otolliset runsaammille tuulivahingoille.

– Voimakkaat tuulet ovat huomenna suhteellisen pitkäkestoisia. Kovimmat puuskat saattavat ylittää 20 metriä sekunnissa ja tuulivaroituksille annettu alue on myös laaja, eli kyllä odotettavissa on puuskavahinkoja ja sähkökatkoja. Lisäksi alkusyksystä puut ovat vielä lehdessä ja ei ole esimerkiksi routaa, mikä estäisi puiden kaatumisia, hän toteaa.

Huomisesta alkaen sää alkaa myös kylmetä. Etelässä päästään korkeimmillaan viidentoista asteen paikkeille, ja seuraavina päivinä lämpötilat laskevat vielä tätäkin alemmas. Myös pohjoisessa kylmenee huomenna ja ylimmät lämpötilat yltävät noin viiden asteen paikkeille.

Tiistaina ja keskiviikkona sää on vuodenajalle tavanomaisesti viileä. Keskiviikon jälkeen loppuviikkoa kohden lämpötilat alkavat jälleen nousta.