Loppuviikosta Suomessa on alkukevään tunnelmaa. Katso tarkempi ennuste videolta!

Talvista alkuviikkoa seuraa keväisen tuntuinen loppuviikko, kertoo meteorologi Jenna Salminen.

Pilvilautta vie aurinkoa ainakin osittain pilveen maanantaipäivän aikana etenkin Länsi-Suomessa, mutta pohjoisessa on selkeämpää.

– Matalapaine jää alkuviikoksi pyörimään Pohjois-Suomen itäpuolelle, ja sieltä voi laajempi pilvikatto ja paikallista lumisadetta päästä itärajalle yltämään.

Korkeapaine pitää tilanteen lähes koko Suomessa heikkotuulisena alkuviikosta, tosin etelä- ja länsirannikolla tuuli on jopa navakkaa puuskissa ja voi purevoittaa näin pakkasta.

Pilvisyys lisääntyy alkuviikosta länsirannikolla, jossa sataa todennäköisesti lunta ja ajokeli voi heikentyä ajoittain.

– Aika nopeasti sateet väistyvät kohti etelää, Salminen povaa.

Tiistai on laajalti poutainen ja vähätuulinen päivä.

– Pohjoisessa on ajoittain aurinkoista, mutta etelässä ja maan keskivaiheilla pilvisyys on runsaampaa. Keskiviikoksi vuorot vaihtuvat: pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja etelässä sekä maan keskivaiheilla ehtii olla selkeää ja aamuisin voi olla kireitäkin pakkasia.