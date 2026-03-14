Formula 1 -sarjan Kiinan gp:n sprinttikilpailun voitti Mercedeksen George Russell. Britti oli voittanut myös kauden avauskilpailun viikko sitten Australian Melbournessa.

Shanghain radalla ajetussa kilpailussa toiseksi sijoittui Ferrarin Charles Leclerc ennen tallitoveriaan Lewis Hamiltonia. Monacolainen Leclerc hävisi Russellille 0,647 sekuntia.

Hamilton kävi kisan alussa tuiman väännön kärkisijasta Russellin kanssa, ja sijoitukset vaihtuivat entisten tallikaverien kesken. Hamilton kävi myös tiimin sisäistä taistelua, kun Ferrari-kuskit mittelivät keskenään aivan rinnakkain hieman sprintin puolivälin jälkeen.

– Alku oli epävarmaa. Lewis teki erittäin hyvää työtä alun kierroksilla, Russell tunnusti Mercedeksen tiimiradioon kisan jälkeen.

Tulokastalli Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas joutui keskeyttämään kilpailun 12. kierroksella. Hänent tiimikaverinsa Sergio Perez oli 19:s. Bottas oli sprintin aika-ajojen 21:s.

Sprinttikilpailussa ajettiin 19 kierrosta ja kahdeksan ensimmäistä sai MM-pisteitä.

Sunnuntain kisan aika-ajot ajetaan tänä aamuna kello yhdeksältä.