Suomalaisten suosimiin lomamaisemiin Espanjan Aurinkorannikolle on luvattu keskiviikolle kovia sateita.

Espanjan ilmatieteen laitos ennustaa etelärannikolle Malagan ja Esteponan välille keskiviikoksi voimakasta sadetta ja kovaa tuulta.

Alueelle on annettu kaikista vaarallisin, punainen sadevaroitus.

Fuengirolassa kunnallinen hätäkomitea kertoo tiedotteessaan, että kaikki julkiset puistot ja rannat suljetaan, kulttuuri- ja urheilutapahtumat perutaan ja lähiopetus keskeytetään kaupungin oppilaitoksissa.

Kansalaisia kehotetaan myös välttämään tarpeetonta liikkumista ja seuraamaan virallisia tiedotuskanavia.

Paikallisten ennusteiden mukaan rankkasateet jatkuvat ainakin ensi maanantaihin saakka, ja tulvariski on erittäin korkea erityisesti Aurinkorannikolla, Guadalhorcen laaksossa ja Rondan alueella.

Poikkeuksellisten rankkasateiden takana on sääilmiö, jota kutsutaan ilmakehän joeksi, kertoo suomenkielinen fuengirola.fi-sivusto.

Se kuljettaa suuria määriä vesihöyryä tropiikista kohti korkeampia leveysasteita. Nämä taivaalla virtaavat ”joet” aiheuttavat mantereelle osuessaan usein erittäin rankkoja sateita.

Nyt tällainen joki osuu Espanjaan ja sen odotetaan tuovan ennennäkemättömiä sateita.

Merkittävä tulvien vaara

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo, että yhteensä sadetta voi tulla jopa 200 millimetriä.

– Siinä on merkittävä kunnon tulvien vaara, Pouta vahvistaa.

Hän kertoo, että tuhoja on ollut jo ennen tätä Portugalissa.

– Koko viikon menee sateita jatkuvalla syötöllä Atlantilta Portugaliin. Tilanne on poikkeuksellinen, koska sade ei tahdo kuivahtaa vuoriston yllä vaan kiertää sen, jotta se saa rantaviivalle aikaiseksi noin isot sademäärät.

Seuraava saderyöppy on tulossa lauantaina.

– Tämä paikalleen jumahtanut säätila Euroopan yllä pitää meillä pakkaset ja kaikki sadealueet kiertävät pakkaskorkeaa etelän kautta ja osuvat suunnilleen tällä hetkellä Portugaliin ja kulkevat Välimerelle.

– Siellä ei ole myöskään kovin kesäistä. Meillä on pakkasta, heillä ovat sateet. Tässä pysytään, Pouta tiivistää.