Maustetyttöjen musiikki on saanut fanit Saksassa, Italiassa ja Ranskassa opettelemaan suomea.

Itken jos mua huvittaa on kotimaisen popin outolinnuksikin kuvaillun Maustetytöt-yhtyeen neljäs studioalbumi.

Siskoskaksikko Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostama bändi jatkaa esikuvanaan pitämänsä Leevi and the Leavingsin linjoilla: sanoitusten alakulon sävyttämässä arkirealismissa on myös ironiaa ja monia tasoja.

Vuonna 2017 perustetun yhtyeen helmikuussa 2019 julkaistu ensimmäinen single Tein kai lottorivini väärin teki Maustetytöistä tutun nimen vähänkään musiikkia seuraavalle osalle Suomen kansaa.

– Täytyy myöntää, että nyt ehkä huomaa, että on jo vähän erilainen suhtautuminen kuin ensimmäisen tai toisen levyn kohdalla. Enää ei oleta, että maailma jotenkin muuttuu sitten tämän levyn julkaisun myötä, vaan ymmärtää, että tämä on vain yksi albumi muiden joukossa ja sitten tulee uusia, Kaisa Karjalainen sanoo yhtyeen treenikämpällä.

– Jep, itse huomasin kyllä saman, että se ei enää tuntunut jotenkin niin merkittävältä. Kauhean nopeasti aika kyllä mennyt muutenkin. Tuntuu käsittämättömältä, että kohta kymmenen vuotta on tehty tätä hommaa, toteaa Anna Karjalainen.