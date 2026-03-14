Maustetyttöjen musiikki on saanut fanit Saksassa, Italiassa ja Ranskassa opettelemaan suomea.
Itken jos mua huvittaa on kotimaisen popin outolinnuksikin kuvaillun Maustetytöt-yhtyeen neljäs studioalbumi.
Siskoskaksikko Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostama bändi jatkaa esikuvanaan pitämänsä Leevi and the Leavingsin linjoilla: sanoitusten alakulon sävyttämässä arkirealismissa on myös ironiaa ja monia tasoja.
Vuonna 2017 perustetun yhtyeen helmikuussa 2019 julkaistu ensimmäinen single Tein kai lottorivini väärin teki Maustetytöistä tutun nimen vähänkään musiikkia seuraavalle osalle Suomen kansaa.
– Täytyy myöntää, että nyt ehkä huomaa, että on jo vähän erilainen suhtautuminen kuin ensimmäisen tai toisen levyn kohdalla. Enää ei oleta, että maailma jotenkin muuttuu sitten tämän levyn julkaisun myötä, vaan ymmärtää, että tämä on vain yksi albumi muiden joukossa ja sitten tulee uusia, Kaisa Karjalainen sanoo yhtyeen treenikämpällä.
– Jep, itse huomasin kyllä saman, että se ei enää tuntunut jotenkin niin merkittävältä. Kauhean nopeasti aika kyllä mennyt muutenkin. Tuntuu käsittämättömältä, että kohta kymmenen vuotta on tehty tätä hommaa, toteaa Anna Karjalainen.
Maustetyttöjen hiljattain käyttöön otettu treenikämppä sijaitsee Tampereella, 1800-luvun lopulla rakennetussa uusgoottilaisessa Idmanin huvilassa.
Bändin levy-yhtiö Lördag osti huvilan ja remontoi siitä kulttuurin keskittymää: yli 1 300 neliömetrin kokoiseen huvilaan tulee bändien treenikämppien sekä yhtiön omien tilojen lisäksi tiloja luovan alan toimijoille.
"Pääsee vähemmällä"
Maustetyttöjen esikoissinglestä ja hittikappaleesta nousi vuonna 2019 pieni kohu. Laulun varhaisen version sanoituksessa käytettiin n-sanaa ja Youtubesta löytyi tuon sanan sisältävä liveversio.
Ennen kappaleen virallista julkaisua kyseenalainen kohta oli jo muutettu. Levy-yhtiön edustaja kommentoi tuolloin kohua kuvaillen tapausta "pienellä paikkakunnalla kasvaneiden nuorten ihmisten tietämättömyydeksi ja huolimattomuudeksi".
Itken jos mua huvittaa -albumista julkaistaan kolmentuhannen kappaleen vinyylipainos. Painoksen koko on digitaalisten julkaisujen valtakautena suuri.
– On kai se fyysisissä levyissä harvinainen lukema. Meidän fanit ovat jostain syystä näitä levynkeräilijöitä ja musadiggareita. Se näkyy sitten noissa vinyyleissä ja cd-levyissä, Kaisa Karjalainen pohtii.
– Minun mielestäni on hienoa, että ei ole pelkästään se Spotify tai joku muu, Anna jatkaa.
"Me ei oltaisi ulkomailla ilman sitä elokuvaa"
Maustetyttöjen uuden levyn vinyylipainoksesta osa lähtee myyntiin ulkomaille. Yhtyeellä riittää kysyntää Suomen rajojen ulkopuolella, vaikka sanoitukset eivät suomea osaamattomille välttämättä aukeakaan.
– On useampia tyyppejä tullut sanomaan, että he ovat alkaneet opiskelemaan meidän bändin takia suomen kieltä. Italiasta ja Saksasta. Mitä näitä nyt on ollut. Se on kyllä ollut siistiä kuulla, Kaisa Karjalainen kertoo hymyillen.
– Me saatiin myös joku semmoinen vihkonen, jossa joku oli kääntänyt kaikki meidän tekstit ranskan kielelle. Se oli mielenkiintoista, sanoo Anna Karjalainen.
Bändin levynjulkaisukiertue kattaa kevään klubikiertueen kotimaassa, kesäfestivaalit ja loppuvuoden aikana Maustetytöt suuntaa muihin Pohjoismaihin, kotimaan konserttisaleihin sekä muualle Eurooppaan.
Kansainvälisesti kiinnostavan nimen Maustetytöistä teki ohjaajakonkari Aki Kaurismäki. Yhtye nähtiin Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvassa (2023) esittämässä itseään.
– On täysin selvää, että me ei ulkomailla oltaisi ilman sitä elokuvaa. Mutta meidän ihmetykseksemme kyllä, ollaan tehty sitten noiden elokuvateatterihommien jälkeen ihan kokonaisia klubikiertueita Pohjoismaissa ja Saksassa, Kaisa sanoo.
– Ja ollaan taas lähdössä loppuvuodesta sinne. Mutta siis ihan itsekin tässä jännityksellä odotetaan ja ihmetellään, että vieläkö ihmisiä kiinnostaa. Se jää nähtäväksi.
Vuonna 2022 Maustetytöt yhdisti voimansa iskelmälegenda Agentsin kanssa. Yhteisprojekti julkaisi neljä kappaletta sisältävän ep-levyn ja teki liudan keikkoja.
Anna Karjalainen kuvailee projektia tärkeäksi ja hienoksi.
– Ensinnäkin siksi, koska arvostan tosi paljon sitä organisaatiota, instituutiota, miksi sitä nyt voi sanoa, mutta myös sen takia, että minusta tuntuu, että opin ihan hirveästi jotakin ehkä itsestäni, laulamisesta ja esiintymisestä, hän toteaa.
– Ja kyllä minun mielestä on aina hyvä haastaa itseänsä, poistua välillä mukavuusalueelta ja rohkeasti kokeilla erilaisia asioita.
Anna ja Kaisa Karjalainen eli Maustetytöt. Kuva: Aki Roukala.
Kaisa Karjalainen on kiitollinen, että Maustetytöt pääsi tekemään Agentsin kanssa yhteistyötä.
– Se oli todellakin itsensä haastamista. Minä ehkä opin sen, että olin todellakin poissa omalta mukavuusalueeltani silloin, kun esitin jonkun toisen kappaleita, Kaisa toteaa.
– Että kyllä se minulle on sellainen turvapaikka, ne omat kappaleet ja omat tekstit. Huomasin, että enhän minä ole mikään laulaja, että tämä oli aika niin kuin… joo, oli pelottavaa.
– Kukaan ei voi kertoa sinulle, että miten ne pitäisi laulaa tai esittää. Mutta ehkä toisten biisien kohdalla sitten voi miettiä, että kuka toinen on vetänyt ne joskus jollain tavalla, Anna sanoo.
– Siellä on aika isoja saappaita täytettävänä, Kaisa kiteyttää.
Nuorten poikien Tiktok-mopovideot
Maustetyttöjen Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään -kappale on niin sanotusti trendannut viime kuukausina Tiktokissa.
– Kuten varmaan kaikki tietävät, meidän kohderyhmä on suurimmaksi osaksi vähän vanhempaa, niin on ollut kivaa myös kuulla, että nuoremmatkin ovat ilmeisesti löytäneet ainakin jonkun biisin, Anna sanoo.
– Joo ja mehän ei itse... Siis minä en ole eläessäni nähnyt Tiktokia tai avannut sellaista sovellusta. Kuultiin tästä kautta rantain, Kaisa kertoo.
– Mutta minua huvittaa erityisesti se, että olen kuullut, että se biisi on mukana niin kuin nuorten poikien mopovideoissa. Ihan mahtava juttu.
Maustetytöillä on sosiaalisessa mediassa Instagram- ja Facebook-tilit.
– Kyllä me sinne joudutaan postailemaan välillä jonkinnäköistä sisältöä, Anna sanoo.
– Meillä on nykyään semmoinen systeemi, että postataan vuorotellen. Ei tarvitse sitten riidellä aina siitä, että kumpi sen tekee, vaan sitten kun se on oma vuoro, niin se on kärsittävä, Kaisa naurahtaa.
– Jep jep, ja sitten toisaalta, on turha valittaa, että se toinen laittaa sinne mitä laittaa.
"On päiviä, kun taantuu lapsen tasolle"
Maustetytöt ovat siis siskokset, 32-vuotias Kaisa ja 33-vuotias Anna Karjalainen. Millaista on olla bändissä oman sisaruksen kanssa?
– No sanotaanko, että ikävä kyllä on semmoisia päiviä, kun taantuu sille lapsen tasolle. Sitten huomaa jälkikäteen, että enhän minä nyt kenenkään muun ihmisen kanssa tällä tavalla käyttäytyisi, Anna kertoo.
– Valitettavasti niin pääsee välillä käymään. Ei sitä auta sitten kun yrittää oppia ja skarpata.
Kaisa nyökkäilee vieressä.
– Niin, kyllähän me riidellään melkein joka päivä, mutta tässä me silti vielä ollaan. Että ne ei ole sitten varmaan niin vakavia ne riidat.
