Venäjän yöllisissä drooni- ja ohjusiskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut kolme ihmistä ja haavoittunut useita, kertovat viranomaiset AFP:n ja Kyiv Independentin mukaan.

Räjähdyksiä kuultiin kaupungissa aamukolmen jälkeen, ukrainalaislehti kertoo.

Ukrainan mukaan iskuissa käytettiin sekä lentokoneista että laivoista laukaistuja risteilyohjuksia.

Myös Kiovan ulkopuolella tehtiin iskuja, joissa haavoittui useita.

Zaporizhzhjan alueella neljä siviiliä haavoittui Venäjän iskuissa. Uhrien joukossa oli kaksi lasta, viranomaiset kertoivat.

Yli neljä vuotta jatkuneelle Venäjän laajalle hyökkäyssodalle Ukrainaan ei ole löytynyt neuvotteluratkaisua. Parhaillaan raivoavan Lähi-idän sodan on pelätty vähentävän entisestään Venäjän neuvotteluhaluja, sillä öljyn hinnan nousu kasvattaa maan sotakassaa.

EU pitää Yhdysvaltain päätöstä lieventää tilapäisesti Venäjän öljypakotteita huolestuttavana Euroopan turvallisuuden kannalta. EU:n kantana on ollut, että taloudellista ruuvia pitäisi kiristää, jotta Venäjä suostuisi todellisiin neuvotteluihin rauhasta.