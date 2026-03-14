Hanna joutui opettelemaan uuden arjen aivovamman myötä.

Hanna Roivainen oli huhtikuussa vuonna 2019 menossa työpaikalleen Töölön sairaalaan, kun rysähti.

– Lähdin pyörällä iltavuoroon, ja sitten siinä, kun tietä ylitin, niin auto ajoikin minun päälleni. Päädyttiin sitten siitä sinne sairaalaan toiselle puolelle, Roivainen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Roivaisen mukaan sää oli keväisen kaunis, ja hänellä oli kypärä päässään. Tienylityspaikalla ei ollut liikennevaloja.

Roivainen joutui potilaaksi omalle työpaikalleen. Hän oli teho-osastolla kaksi viikkoa. Kun pää kuvattiin, selvisi, että hänellä on vaikea aivovamma.

– Kun tämä selvisi minulle, niin sehän oli hirveä järkytys. Vedettiin matto jalkojen alta.

– Seinät kaatuivat päälle. En tiennyt enää, kuka olen, ja missä olen ja miten nyt tästä jatketaan eteenpäin.

Väsymys suurin jälkioire

Roivainen joutui opettelemaan monia perusasioita uudelleen.

– Ihan syömisestä ja puhumisesta lähtien, että siinä harjoittelimme fysioterapeutin kanssa ensin istumista ja sitten seisomista ja vähän niin kuin vauvat lähtevät kävelemään.

Edelleen tapahtuneen seuraukset näkyvät Roivaisen elämässä. Hänellä on esimerkiksi tasapainon kanssa hankaluuksia eikä osaa juosta.

– Suurin jälkioire siitä on väsymys. Ja tämän väsymyksen takiahan en pysty palaamaan työelämään. Että minun täytyy nukkua sellaiset vajaan 10 tunnin yöunet ja siihen päälle vielä parit parin tunnin päiväunet.

Aivovamman vuoksi Hanna joutui opettelemaan puhumisen, syömisen ja kävelemisen uudelleen.Shutterstock/MTV

– Sitten kun väsyn niin äkkiä, jos en nuku, minulla on hirveät päänsäryt, olen pahalla tuulella, en muista mitään. Se vaatii aika lailla uuden suhtautumisen sitten siihen arkeen.

Avustaja ja äiti ovat Roivaisen suurimmat tukipilari arjessa.

– Äidillähän oli hirmu vaikea päästää niin sanotusti irti uudelleen. Että hänen kanssa tehtiin tosi pitkään tätä. Niin kuin jumpattiin, että uskaltaako hän päästää minut yksin kävelemään tuonne vai pitääkö hänen myös olla [mukana]. Mutta pikkuhiljaa vuosien kuluessa olen päässyt irrottautumaan uudelleen aikuiseksi.

"Versio ykkönen jäi vuoteen 2019"

Onnettomuuden jälkeen Roivainen kävi uudelleen ja uudelleen läpi tapahtunutta, mutta vuosien jälkeen tilanne pyörii mielessä aina vain vähemmän.

– Minusta tuntuu, että alan pikkuhiljaa hyväksynyt, että olen nyt Hanna versio kaksi, että se versio ykkönen jäi sinne vuoteen 2019, ja tämä on versio kakkonen nyt.

Terveydenhuollolle Roivaisella on vain kiitosta annettavanaan.

Entä voivatko aivoverenkiertohäiriön ensioireet jäädä huomaamatta? Miten aivoinfarktin tai aivovamman voi estää? Haastattelussa Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Hakkarainen.