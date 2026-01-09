Sveitsissä vietetään tänään kansallista surupäivää uudenvuodenyönä tapahtuneen baaripalon uhrien muistoksi.
Sveitsissä pidetään hiljainen hetki ja soitetaan kirkonkelloja koko maassa uhrien muistolle.
Lisäksi virallinen muistotilaisuus järjestetään iltapäivällä Martignyn kaupungissa.
Crans-Montanan hiihtokeskuksessa sijaitsevan baarin tulipalossa kuoli 40 ihmistä.
Kuolonuhreista puolet oli alaikäisiä, ja uhrien keski-ikä oli 19 vuotta.
Loukkaantuneita oli yli sata, ja suuren osan vammat olivat vakavia.