Crans-Montanan pormestarin mukaan viranomaiset katuvat katkerasti turvallisuustarkastusten laiminlyöntiä.

Sveitsissä uudenvuodenyönä tuleen syttyneessä Le Constellation -baarissa ei ollut tehty mitään määräajoin tehtäviä turvallisuustarkastuksia viiteen vuoteen.

Asiasta kertoivat paikalliset viranomaiset tiedotustilaisuudessa.

Crans-Montanan pormestari Nicolas Feraud sanoi medialle viranomaisten katuvan tätä katkerasti.

5:42 Helsingin palolaitoksen palomestari Joonatan Suosalo arvioi Sveitsin tuhoisaa tulipaloa sekä kertoo, voisiko vastaavaa tapahtua Suomessa.

Lue myös: Kaikki Sveitsin tuhoisan palon uhrit tunnistettu

Tuhoisan tulipalon on arvioitu saaneen alkunsa samppanjapulloihin laitetuista sädesuihkukynttilöistä.

Palossa ja sitä seuranneessa räjähdyksessä kuoli 40 ja loukkaantui ja haavoittui yli sata ihmistä.