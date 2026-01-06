Crans-Montanan pormestarin mukaan viranomaiset katuvat katkerasti turvallisuustarkastusten laiminlyöntiä.
Sveitsissä uudenvuodenyönä tuleen syttyneessä Le Constellation -baarissa ei ollut tehty mitään määräajoin tehtäviä turvallisuustarkastuksia viiteen vuoteen.
Asiasta kertoivat paikalliset viranomaiset tiedotustilaisuudessa.
Crans-Montanan pormestari Nicolas Feraud sanoi medialle viranomaisten katuvan tätä katkerasti.
5:42Helsingin palolaitoksen palomestari Joonatan Suosalo arvioi Sveitsin tuhoisaa tulipaloa sekä kertoo, voisiko vastaavaa tapahtua Suomessa.
Tuhoisan tulipalon on arvioitu saaneen alkunsa samppanjapulloihin laitetuista sädesuihkukynttilöistä.
Palossa ja sitä seuranneessa räjähdyksessä kuoli 40 ja loukkaantui ja haavoittui yli sata ihmistä.