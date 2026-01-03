Paolo Campolo kertoo pelastaneensa useita nuoria Sveitsin baaripalosta.

Sveitsissä asuva Paolo Campolo, 55, kertoo italialaismedia Il Messaggerolle pelastaneensa useita nuoria Sveitsin Crans-Montanassa tapahtuneesta baaripalosta.

Uudenvuoden aattona useita kymmeniä ihmisiä on kuoli ja yli 100 ihmistä loukkaantui Le Constellation -baarin palossa.

Suomen ulkoministeriö kertoo, että yksi Suomen kansalainen on loukkaantunut palossa.

Viranomaisten mukaan uudenvuoden tulipalo Sveitsin Crans-Montanassa aiheutui todennäköisesti sädesuihkukynttilöistä.

"Vedin lapset ulos paljain käsin"

Campolo kertoo, että hän oli noin sadan metrin päässä kotonaan kyseisestä baarista uudenvuoden aattona. Campolon teini-ikäinen tyttärensä soitti hänelle baarin ulkopuolelta ja kertoi, että hänen ystäviään oli jäänyt loukkuun tulipalon keskelle baariin.

Campolon tytär oli myös itse menossa tuona iltana baariin, mutta oli myöhästynyt kavereidensa kanssa sovitusta ajasta, ja oli tulipalon aikana vasta baarin ulkopuolella.

– Tyttäreni huusi: ”Isä, täällä on tulipalo ja ihmisiä on loukkaantunut." Hänen olisi pitänyt olla baarissa, mutta hän oli myöhässä. Se myöhästyminen pelasti hänen henkensä, mies sanoo.

Hän juoksi paikalle ja näki baarin oven takana palaneita ruumiita. Campolo kertoo murtautuneensa oven läpi ja alkaneensa pelastaa ihmisiä.

–Vedin lapset ulos paljain käsin, yksi kerrallaan. He olivat elossa, mutta loukkaantuneita, monet heistä vakavasti.

Campolo itse hengitti savua ja joutui sairaalahoitoon. Campolon tytär selvisi ilman vahinkoja, mutta tämän ystävät saivat vakavia palovammoja.