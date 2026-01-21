Maailma odottaa jännittyneenä Trumpin saapumista Davosiin.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Janne Puumalaisen mukaan Davosissa näkyy selvästi, että nyt kyseessä on selvästi Maailman talousfoorumin pääpäivä.

– Davosin kaduilla on kuhinaa. Siellä parveilee toimittajia, talouseliittiä, talouseliittiin haluavia, poliitikkoja, kansalaisjärjestöjen edustajia, mielenosoittajia ja vielä kaiken päälle maastohiihtäjiä ja laskettelijoita, kun ollaan alppikylässä.

– Harvalla kuitenkaan on pääsyä saliin, johon [Yhdysvaltain presidenttiä Donald] Trumpia odotetaan pian puhumaan.

Trumpin lentokone laskeutui Sveitsin Zürichiin noin kaksi tuntia aikataulusta jäljessä ja oli parhaillaan laskeutumassa helikopterilla Davosiin.

Alun perin Trumpin piti puhua tapahtumassa kello 15.30 Suomen aikaa, mutta se viivästyi hieman. MTV Uutiset näyttää puheen suorana.

Trumpin odotetaan kommentoivan Grönlannin ostamista. Viime viikolla Trump uhkasi useita Euroopan maita, muiden muassa Suomea, tuontitulleilla Grönlantiin liittyvien ristiriitojen vuoksi.

Myös Trumpin rauhanneuvosto on aiheuttanut kitkaa. Neuvostoon on mediatietojen mukaan saanut kutsun lukuisia maailmanjohtajia mukaan lukien Suomen presidentti Alexander Stubb.