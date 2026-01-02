Helsingin pelastuslaitoksen palomestarin mukaan Sveitsin tuhoisa hiihtokeskuspalo vaikuttaa olevan monen valitettavan tekijän yhteensattuma.

Viranomaisten mukaan uudenvuoden tuhoisa tulipalo Sveitsin Crans-Montanassa aiheutui todennäköisesti sädesuihkukynttilöistä.

Eri medioissa on uutisoitu aiemmin silminnäkijöiden puhuneen pulloihin asetetuista sädesuihkukynttilöistä, joita onnettomuuspaikassa eli Le Constellation -baarissa on käytetty.

Helsingin pelastuslaitoksen palomestari Joonatan Suosalo sanoo MTV Uutisille luottavansa ja uskovansa siihen, että sveitsiläisviranomaiset tutkivat onnettomuuden kattavasti.

– Varmasti sieltä saadut opit ovat sitten aikanaan käytettävissä myös täällä Suomessa, kun tutkimusten tulokset julkaistaan, Suosalo toteaa.

– Selvää kuitenkin on, että on kyse poikkeuksellisesta onnettomuudesta, kun katsotaan kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrää. Onneksi tällaista tapahtuu todella harvoin.

Lue myös: Valokuvat saattoivat paljastaa Sveitsin baaripalon syttymishetken

Vuodenvaihteessa hiihtokeskuksen baarissa syttynyt tulipalo aiheutti ainakin 40 ihmisen kuoleman. Loukkaantuneita on 119, joista 113 on viranomaisten mukaan tunnistettu. Joukossa on viranomaisten mukaan 14 ranskalaista, 11 italialaista ja neljä serbialaista.

Noin 50 tulipalossa loukkaantunutta on siirretty tai siirretään hoitoon muihin Euroopan maihin.

– On vaikea arvioida tarkasti suttuisen videokuvan perusteella, mitä palotilanteessa tapahtuu, mutta kyllä rakennuksen katossa on ilmeisesti jotain palavaa materiaalia. Siitä kertoo se, että katosta putoilee sinne muodostuneita palavia pisaroita, Suosalo sanoo.

– Katossa oleva materiaali saattaa hyvin olla jotain muovipohjaista äänieristysmateriaalia, ei välttämättä mitenkään paloluokiteltua. Jos tulipalo on levinnyt niin nopeasti kuin on arvioitu, se viittaisi vähän siihen, että on käytetty materiaalia, joka ei esimerkiksi meillä Suomessa olisi sallittu.