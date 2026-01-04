Kuolleiden joukossa oli 20 alaikäistä.
Sveitsissä viranomaiset ovat saaneet päätökseen Crans-Montanassa tapahtuneen vuodenvaihteen baaritulipalon uhrien tunnistamisen.
Poliisi sanoi sunnuntaina, että viimeiset viimeiset kuusitoista palon uhria on saatu tunnistettua. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Palossa menehtyi kaikkiaan neljäkymmentä ihmistä.
Uhrit olivat iältään 14–39-vuotiaita, ja heistä 20 oli alaikäisiä.
Joukossa oli 21 sveitsiläistä. Ulkomaalaiset uhrit olivat muun muassa Ranskan, Italian, Belgian, Portugalin, Romanian ja Turkin kansalaisia.
Tulipalossa lisäksi loukkaantui yli sata ihmistä, joista monet saivat pahoja palovammoja.
Viranomaisten mukaan loukkaantuneista 71 on sveitsiläisiä. Ulkomaalaisten loukkaantuneiden joukossa oli erityisesti ranskalaisia ja italialaisia.
Tulipalossa loukkaantui myös Suomen kansalainen, kerrottiin ulkoministeriöstä STT:lle perjantaina.
Sveitsiin kansallinen surupäivä
Sveitsissä on aloitettu rikostutkinta tuhoisan tulipalon tapahtumapaikkana olleen baarin kahdesta omistajasta.
Hiihtokeskuksessa sijaitsevan baarin omisti ja sitä johti ranskalainen pariskunta. Heitä epäillään kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja tulipalon aiheuttamisesta huolimattomuudella.
Palon epäillään saaneen alkunsa samppanjapulloihin kiinnitetyistä sädesuihkukynttilöistä, jotka sytyttivät kattomateriaalin tuleen.
Sunnuntaina tapahtumapaikan läheisessä kappelissa järjestettiin muistotilaisuus tulipalon uhreille.
– Kuoleman ja kärsimyksen brutaaliuden edessä emme käännä kasvojamme. Olemme täällä ilmaistaksemme myötätuntoa ja solidaarisuutta, sanoi pastori Gilles Cavin.
Alkavan viikon perjantaille Sveitsiin on määrätty kansallinen surupäivä. Tuolloin pidetään hiljainen hetki ja soitetaan kirkonkelloja iltapäivällä koko maassa uhrien muistolle.
Juttua täydennetty 4.1.2026 kello 23.46.