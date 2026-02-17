Aiemmissa neuvotteluissa ei ole saavutettu läpimurtoa.
Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa tänään kolmenvälisiä neuvotteluja Sveitsin Genevessä.
Osapuolet ovat tähän asti käyneet kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa.
Aiemmissa neuvotteluissa ei ole saavutettu läpimurtoa, sillä erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta.
Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantaina puhuneensa puhelimessa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn, Jared Kushnerin kanssa.
Samalla hän vahvisti, että kolmenvälisiä neuvotteluja jatketaan Genevessä. Kreml ilmoitti jo perjantaina venäläismedialle, että Genevessä on määrä neuvotella tiistaina ja keskiviikkona.
– Uskomme tapaamisten olevan todella hedelmällisiä, Zelenskyi kirjoitti.
Zelenskyi tapasi lisäksi lauantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion Münchenissä.
Zelenskyi sanoi keskustelleensa Rubion kanssa muun muassa Ukrainan sota- ja energiatilanteesta sekä neuvottelujen etenemisestä.