Trump laskeutui lähelle paikkaa, jossa hän tulee yöpymään.
Tänään Sveitsiin Washingtonista saapunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tulee viettämään yönsä Davos-järven rannalla sijaitsevassa AlpenGold-hotellissa, kertoo muun muassa saksalaismedia Bild.
Vuonna 2013 avattua AlpenGoldia on kutsuttu "kultaiseksi munaksi" sen muotonsa vuoksi. Kyseessä on viiden tähden luksushotelli, jossa on yhteensä 216 hotellihuonetta.
Yöpyy presidenttisviitissä
Bildin tietojen mukaan Trumpi yöpynee edellisiltä vierailuiltaan tutussa presidenttisviitissä, jossa on viihtyvä olohuone, työhuone, ruokailuhuone, makuuhuone, kylpyhuone sekä saunatilat.
Sviitistä on ylelliset näkyvät vuorille.
Noin 300 hengen seuruetta palvelee median mukaan hotellissa yhteensä neljä ravintolaa. On epäselvää, asuvatko kaikki Yhdysvaltojen edustajat samassa osoitteessa.
Trump saapui aivan hotellin lähimaastoon keskiviikkona iltapäivällä helikopterisaattuensa kanssa. Katso video tästä yläpuolelta.
Donald Trump piti puheen Davosin Maailman talousfoorumissa iltapäivällä.
Hän kertoi tapavaansa myöhemmin useita Euroopan johtajia, joista hän mainitsi nimellä' muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.