Sveitsissä Valais'n kantonissa juna on suistunut rateilta, kertoo paikallinen poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi epäilee, että onnettomuudessa on loukkaantunut ihmisiä. Onnettomuus tapahtui varhain aamulla.
Liikenneyhtiö BLS vahvistaa sveitsiläismedioille, että onnettomuuden taustalla on lumivyöry. Toistaiseksi on epäselvää, osuiko lumivyöry suoraan junaan.
Yhtiön mukaan junan kyydissä oli onnettomuushetkellä noin 80 ihmistä.
Rautatieyhtiö SBB:n mukaan onnettomuus aiheuttaa alueella viivästyksiä ja peruutuksia junaliikenteeseen, kertoo sveitsiläinen 20 Minuten -lehti.