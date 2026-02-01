Sveitsissä Crans-Montanan hiihtokeskuksessa uudenvuodenyönä riehuneen tulipalon kuolonuhrien määrä on noussut 41:een. Paikallinen syyttäjä kertoi asiasta tänään.
Syyttäjän mukaan 18-vuotias Sveitsin kansalainen kuoli sairaalassa Zürichissä 31. tammikuuta.
Muut uhrit olivat iältään 14–39-vuotiaita, ja heistä 20 oli alaikäisiä.
Tulipalo syttyi uudenvuodenyönä hiihtokeskuksessa sijaitsevassa baarissa. Palossa loukkaantui yli sata ihmistä, joista monet saivat pahoja palovammoja.
Syyttäjän mukaan palo sai todennäköisesti alkunsa samppanjapulloihin kiinnitetyistä sädesuihkukynttilöistä, joita oli nostettu liian lähelle kattoa.
Baarin omistajia epäillään kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja tulipalon aiheuttamisesta huolimattomuudella.