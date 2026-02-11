Presidentti ei näe tarvetta sille, että Yhdysvaltain muodostamaa ydinasepelotetta lähdettäisiin muuttamaan.

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomesta ei tule ydinasevaltiota.

– Me olemme osa Naton ydinasesuunnittelua, mutta me emme ole emmekä tule olemaan ydinasevaltio, hän sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen tapaamisessa tiistaina Presidentinlinnassa.

Stubb ei näe tarvetta sille, että Yhdysvaltain muodostamaa ydinasepelotetta lähdettäisiin muuttamaan.

Maailmanlaajuinen ydinasepolitiikka on Stubbin mukaan muuttumassa selvästi. Aiemmin oli kaksi ydinasesuurvaltaa, Yhdysvallat ja Venäjä. Nyt mukana on kolmas pelaaja eli Kiina.

2:19 Stubbin mukaan maailmanlaajuinen ydinase-politiikka on muuttunut radikaalisti.

– Nyt on kyse siitä, miten nämä kolme ydinasesuurvaltaa kykenevät rajoittamaan omaa ydinasetuotantoaan, hän sanoi.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi perjantaina Helsingin Sanomissa, että Euroopassa on aloitettava keskustelu omasta ydinpelotteesta.

Vastuuta siirretään eurooppalaisille

Stubb ei tiistaina kommentoinut tietoja Naton komentokeskusten komennon siirtämistä Euroopan maille.

Vahvistus mediatiedoille saatiin kuitenkin jo saman päivän iltana Naton tiedotteesta.

Yhdysvallat luovuttaa Naton Norfolkin komentokeskuksen komennon Britannialle ja Napolin Italialle. Hollannissa sijaitsevasta Brunssumin komentokeskuksesta vastaavat Saksa ja Puola vuorotellen.

Stubb sanoi, että Natossa ja transatlanttisissa suhteissa ollaan "vahvasti" sellaisessa vaiheessa, jossa vastuuta siirretään eurooppalaisille jäsenmaille.

– Tämäntyyppistä kehitystä tulemme näkemään vastaisuudessa enemmänkin.

Arktiseen turvallisuuteen huomiota

Stubbilta kysyttiin myös arktisesta yhteistyöstä ja Grönlannin tilanteesta.

Stubb kertoi keskustelleensa tiistaina Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa ja esittäneensä tälle toiveen, että Nato panostaisi arktiseen turvallisuuteen entistä enemmän.

– Esitin toiveen, että voimme panostaa nimenomaan arktiseen turvallisuuteen entistä enemmän, kun menemme kohti Ankaran huippukokousta.

Naton huippukokous pidetään Turkin Ankarassa heinäkuussa.

Stubb sanoi, että esimerkiksi Suomi on kouluttanut yli miljoona suomalaista miestä ja naista arktisissa olosuhteissa Puolustusvoimissa vuosien saatossa.

– Meillä on arktista osaamista ja kalustoa.

Nato on kertonut suunnittelevansa uutta, Arctic Sentry -nimistä operaatiota.

Toivoi konferenssin lämmittävän suhteita

Stubb ennakoi myös viikonlopun Münchenin turvallisuuskonferenssia.

– Toivon, että tämä on konferenssi, joka ehkä lämmittää Yhdysvaltain ja Euroopan suhteita Davosin jälkeen.

Maailman talousfoorumin tammikuista kokousta Davosissa leimasivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhmakkaat puheet ja Grönlanti-kiistan käänteet.

Münchenissä Trumpin lähipiiriä edustaa ulkoministeri Marco Rubio.

Stubbilta kysyttiin myös näkemystä siihen, olisiko tarpeen perustaa jonkinlainen EU:n Ukraina-erityislähettilään tehtävä ja olisiko tehtävä Suomen kannalta tavoiteltava.

– Olemme keskustelleet tästä kysymyksestä vuosien varrella, mutta en ole tietoinen, että juuri nyt tällaista hanketta olisi vireillä, hän vastasi.

Italialainen La Repubblica -lehti kertoi perjantaina, että Stubbin edeltäjää, presidentti Sauli Niinistöä kaavailtaisiin EU:n Ukraina-erityislähettilääksi palauttamaan suhteita Venäjään.