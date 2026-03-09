Helsingin yliopiston opiskelijat kehittivät täysin uudenlaisen nuudelimaustepussin osana opiskeluprojektiaan.
Helsingin yliopiston opiskelijat Reetta ja Lin osallistuivat kurssille, jonka tarkoituksena oli innovoida uudenlaisia pakkausmateriaalia ja ruokahävikkiä vähentäviä ruokaratkaisuja.
Syötävä maustepussi muovisen sijaan
Helsingin yliopisto kertoo somejulkaisuissaan kurssilla syntyneestä huikeasta elintarvikepakkausinnovaatiosta, jolla voitaisiin korvata muovi.
Reetta ja Lin pilotoivat ideaansa nuudelin maustepakkauksella: normaalisti muovinen maustepakkaus vaihtui syötäväksi versioksi, joka sulaa kuumassa vedessä nuudelien joukkoon.